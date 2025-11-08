FC Bayern: Kane hadert mit "Entscheidungen gegen uns"

Maximilian Lotz 08.11.2025 • 21:39 Uhr Harry Kane sieht mehrere Details als Gründe für das Ende der Siegesserie der Bayern. Der Engländer hadert mit Entscheidungen des Schiedsrichters.

Harry Kane rettete dem FC Bayern mit seinem Last-Minute-Treffer beim 2:2 (1:1) bei Union Berlin zumindest einen Punkt. Dass es nicht für den nächsten Dreier reichte, lag für den Torjäger auch an mehreren Kleinigkeiten.

„Es war ein hartes Spiel. Das hatten wir in der Art erwartet, ein großer Kampf, viele lange Bälle, viele Standardsituationen, schrecklicher Platz, Entscheidungen gegen uns. Wir wussten, was für ein Spiel uns erwartet“, sagte Kane bei Sky.

Worte, die durchaus verwundern. Denn in der Anfangsphase profitierten die Bayern sogar von einer Millimeterentscheidung zu ihren Gunsten, als der vermeintliche Führungstreffer von Ilyas Ansah (10.) nach Videobeweis kassiert wurde. Welche Entscheidungen des Schiedsrichterteams um Florian Exner meinte Kane also?

Kane sah „kleine Dinge, die gegen uns ausfielen“

„Es waren einfach kleine Dinge, kleine Fouls und Ecken, die gegen uns ausfielen“, erklärte Kane. „Das ist Fußball. Manchmal gibt es Spiele wie diese, in denen diese kleinen Details in die andere Richtung gehen. Du musst einen Weg finden, damit umzugehen. Das haben wir geschafft, indem wir einen Punkt mitnehmen.“

Dem spät geretteten Punktgewinn konnte Kane trotz der gerissenen Siegesserie nach zuvor 16 Pflichtspielsiegen dennoch etwas Positives abgewinnen.

„Das zeigt den Spirit innerhalb der Mannschaft und die Entschlossenheit“, betonte der englische Nationalspieler. „Wir geben uns in keinem Moment geschlagen. Es hätte uns leicht passieren können, dass wir hier verlieren und mit gesenkten Köpfen und ohne Momentum in die Länderspielpause gehen.“

Kane sieht Punktgewinn auch positiv

Doch Kane unterstrich: „Die Art und Weise, wie wir das Unentschieden gesichert haben, hält das Momentum aufrecht, auch wenn die Siegesserie gerissen ist. Das ist halb so schlimm. Wir werden uns wieder darauf fokussieren, Spiele zu gewinnen.“

Ehe Kane per Kopf seinen 13. Bundesliga-Treffer in dieser Saison erzielte, hatte Danilho Doekhi die Bayern mit einem Doppelpack (27./83.) sogar an den Rand der ersten Saisonniederlage gebracht. Luis Díaz (38.) gelang im ersten Durchgang der zwischenzeitliche Ausgleich.

Während Keeper Manuel Neuer den ersten Gegentreffer auf seine Kappe nahm, hatte Kane auch einen Anteil am zweiten, als er nach einem Halbfeldfreistoß Doekhi den Ball praktisch auflegte.