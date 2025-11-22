Kompany: "Natürlich sind wir enttäuscht"

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 22.11.2025 • 15:53 Uhr Der FC Bayern muss in der Champions League länger als gedacht auf Luis Díaz verzichten. Trainer Vincent Kompany reagiert auf die Entscheidung der UEFA und zeigt sich enttäuscht.

Enttäuschung beim FC Bayern: Luis Díaz ist in der Champions League nach seiner Roten Karte im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) für drei Spiele gesperrt worden, dabei war Trainer Vincent Kompany am Freitag noch von einem Spiel Sperre für den Kolumbianer ausgegangen.

„Wir haben diesen Moment alle im Spiel gesehen und wir haben gedacht, dass es ein Spiel wird. Es gab andere Meinungen. Aber gut, natürlich sind wir enttäuscht“, sagte Kompany vor dem Ligaspiel gegen den SC Freiburg (JETZT im LIVETICKER) bei Sky.

Kompany ging von einem Spiel Sperre aus

Auf der Pressekonferenz hatte Kompany noch erklärt: „Meine Information ist: ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist.“

Sportdirektor Christoph Freund ergänzte: „Meine Information ist auch: ein Spiel. Aber das wird noch kommuniziert.“ Wenig später verkündete die UEFA die Sperre für drei Begegnungen.

FC Bayern plant Protest

Nach SPORT1-Informationen hat Bayern die Begründung der Sanktion am Freitag beim europäischen Fußballverband angefordert, um dagegen vorzugehen, da ihnen der Umfang von drei Spielen zu hoch ausfällt. Das Urteil ist also womöglich noch nicht endgültig.

Damit würde der 28-Jährige in den Spielen beim FC Arsenal (Mittwoch), gegen Sporting Lissabon (9. Dezember) und gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) fehlen.