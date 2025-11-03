Die harte Bruchlandung in der Realität

Niklas Trettin 03.11.2025 • 15:21 Uhr Bayer Leverkusen hat unter Kasper Hjulmand grundsätzlich die richtige Richtung eingeschlagen. Allerdings liefern die beiden ersten Vergleiche mit europäischen Schwergewichten auch den brutalen Nachweis, wie groß der Abstand nach ganz vorne geworden ist.

Was auf dem Platz nicht gelang, versuchten die Leverkusener zumindest auf den Rängen: den schier übermächtigen FC Bayern zu kitzeln. Als beide Teams zum Aufwärmen auf den Rasen liefen, wiesen die mitgereisten Anhänger der Werkself aus dem oberen Eck der Allianz Arena lautstark darauf hin, dass es in der Geschichte der Bundesliga schon viele Meister gab, aber eben nur einen ungeschlagenen. Die einzigen selbstbewussten Töne des Samstags. Denn ansonsten? Ergaben sich die Rheinländer quasi wehrlos ihrem Schicksal.

Nachdem das Team von Kasper Hjulmand kürzlich von Paris Saint-Germain gnadenlos zerpflückt worden war, rätselten alle, die es mit dem Vizemeister halten, welchen Lerneffekt Leverkusen im zweiten Duell mit einem europäischen Schwergewicht zeigen würde.

Riesige Diskrepanz zum Rekordmeister

Doch am Ende zeigte die Werkself auch in München nur eine Leistung, die bei den Beteiligten und Begleitern derart starke Kopfschmerzen verursacht haben dürfte, dass diese nicht einmal mit einer handelsüblichen Dosis Aspirin zu lindern gewesen wären.

Agierte Bayer gegen PSG kopflos, fehlten diesmal jeglicher Mut und die dringend nötige Überzeugung, um ansatzweise eine Chance zu haben. Vielmehr war die Diskrepanz erneut riesig – und das, obwohl der Rekordmeister mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz zunächst mehrere Schlüsselfiguren auf der Bank ließ.

Ungeschönt wurde der Werkself die Wahrheit vor Augen geführt: Die Spitzenvereine, denen sie in den vergangenen Jahren so viel näher gerückt waren, sind derzeit wieder Welten entfernt.

„Es ärgert mich, wenn das so vereinfacht wird“

Simon Rolfes stritt das nach der nächsten Bruchlandung in der Realität nicht ab. „Wir waren nicht der Gegner, der wir sein wollten, und auch nicht der, der wir schon hätten sein können. Wir müssen mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Mut und mehr Courage spielen“, gab der Geschäftsführer nach dem 0:3 in München zu und schob hinterher: „Die absoluten Top-Acht in Europa sind in diesem Jahr nicht unsere Kragenweite.“ Aber natürlich habe dieser Rückschritt seine guten Gründe.

In erster Linie der gigantische Umbruch, die verlorene Zeit wegen des Missverständnisses mit Erik ten Hag und vor allem die derzeit sehr angespannte Personallage.

Letzteres veranlasste Klubchef Fernando Carro am Sonntag im SPORT1-Doppelpass noch zu einer Klarstellung, nachdem die Behauptung aufgekommen war, Leverkusen habe im Gegensatz zu Bayerns B-Elf in Bestbesetzung gespielt. „Wir waren gestern schlecht, wir waren mutlos. Doch es ärgert mich, wenn das so vereinfacht wird“, betonte Carro.

Anschließend zählte der 61-Jährige Malik Tillman, Exequiel Palacios und Alejandro Grimaldo auf, „die sicher zur A-Elf gehören“ würden. Lucas Vázquez vergaß er sogar. Ezequiel Fernández ebenso. So oder so hätte Hjulmand in München aber passenden Ersatz finden müssen.

Dass man trotzdem besser auftreten muss, steht außer Frage. Nicht zuletzt deshalb erntete Carro auch Kritik und den Vorwurf, er suche nur nach Ausreden. Fakt bleibt allerdings: Der gebürtige Spanier sprach einen Punkt an, der keine Entschuldigung sein darf, der aber zumindest teilweise eine Erklärung darstellt.

Wofür reicht es bei Bayer?

Gerade im defensiven Bereich vermisst Hjulmand zurzeit wichtige Optionen, um angemessen rotieren zu können. Einige Spieler wie Loic Badé oder Aleix García, die wenige bis gar keine Verschnaufpausen erhalten, wirken entsprechend überspielt.

Und was gegen manche Teams dieses Landes noch einigermaßen mit individueller Qualität aufgefangen werden kann, fliegt ihnen gegen Spitzenklubs wie PSG oder Bayern nun mal um die Ohren. Diese kämpfen schlichtweg in einer anderen Gewichtsklasse.

So lautet die Erkenntnis aus dem vermeintlichen Bundesliga-Topspiel: Bayern-Jäger sind die Rheinländer längst nicht mehr. Stattdessen ist Leverkusen wieder Leverkusen, nach zwei Jahren Meisterrennen also zurück im Status eines gehobenen Bundesliga-Teams, für das es nur um den Einzug in die Champions League geht.

Mindestens Platz vier und die erneute Qualifikation für die Königsklasse sind der Maßstab dafür, ob diese Saison eine erfolgreiche wird. Die Gegner kommen dabei nicht aus München, sondern aus Dortmund, Leipzig, Stuttgart oder Frankfurt.

Aber reicht es auch gegen diese Konkurrenz? Das Potenzial ist trotz des Klassenunterschiedes am Samstag da. Aktuell hat Bayer sogar einen Punkt mehr auf dem Konto als nach dem neunten Spieltag der Vorsaison unter Xabi Alonso.