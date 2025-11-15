Kane schwärmt von Tuchel: "Einer der besten Trainer der Welt"

Julius Schamburg 15.11.2025 • 23:42 Uhr Thomas Tuchel hat mit England das Ticket für die WM 2026 vorzeitig gelöst. Harry Kane schwärmt von seinem Trainer und erklärt, was diesen auszeichnet.

Harry Kane hat Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel in höchsten Tönen gelobt und mit Blick auf die WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA viel Zuversicht versprüht.

„Er bringt eine Persönlichkeit mit, eine Ausstrahlung, die einem englischen Nationaltrainer entspricht. Das ist auch wichtig, wenn man in ein großes Turnier geht“, sagte Kane am Samstagabend auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Albanien (Sonntag, ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Tuchel? „Einer der besten Trainer der Welt“

Tuchel ist mit den Three Lions in der WM-Qualifikation noch ungeschlagen und konnte sich mit einem 5:0 gegen Lettland bereits vorzeitig für das große Turnier qualifizieren. „Andere Teams wissen, dass er einer der besten Trainer der Welt ist, und das hat ebenfalls Gewicht“, sagte Kane.

Der Star des FC Bayern attestierte Tuchel „gute Arbeit“. Es sei als Englands Nationaltrainer nie einfach, insbesondere wenn man das Erbe von Gareth Southgate antritt, „der einer unserer erfolgreichsten Trainer war”. Tuchel habe versucht, „dem Training und den Besprechungen seinen eigenen Stempel aufzudrücken“.