Uli Hoeneß reagiert auf SPORT1-Interview über Lennart Karl: "Bisschen übertrieben"

Niklas Senger 20.11.2025 • 21:00 Uhr Bayern-Patron Uli Hoeneß übt Kritik an dem Vergleich von Jungstar Lennart Karl mit Lionel Messi, den Olaf Thon in dieser Woche aufgeworfen hat.

Es waren die ersten zwei Spiele in der U21-Nationalmannschaft für Lennart Karl - und das Bayern-Juwel erzielte direkt seine ersten drei Treffer.

Schon nach 14 Profispielen für den FC Bayern wird Karl mit der A-Nationalmannschaft und einem möglichen Kaderplatz bei der Weltmeisterschaft 2026 in Verbindung gebracht. Bayern-Patron Uli Hoeneß und Präsident Herbert Hainer bremsen die Euphorie um den 17-Jährigen nun mit deutlichen Worten. Hoeneß übte dabei auch indirekt Kritik daran, dass Bayern-Legende Olaf Thon Karl im SPORT1-Interview mit Lionel Messi verglich.

„Dann wird er schon mit Messi verglichen“

„Der Lennart hat dann, wenn er gespielt hat, sensationell gespielt“, lobte Hoeneß den Youngster, merkte allerdings auch an, dass Karl erst wenige Bundesligaspiele auf dem Buckel habe.

Dabei erinnerte sich Hoeneß auch an den Moment, in dem er selbst in den siebziger Jahren erstmals mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wurde: „Als ich eine ganze Saison mit 20 Jahren gut gespielt habe, hat mich der Helmut Schön (damaliger Bundestrainer, d. Red.) mal auf die Seite genommen und hat gesagt: ‚Herr Hoeneß, wenn sie so weiterspielen, dann lade ich sie zum nächsten Lehrgang mal ein. Nach einem Jahr. Und bei uns ist es so, wenn einer drei Bundesligaspiele macht, wird er schon mit Messi verglichen. Das ist schon ein bisschen übertrieben.“

Hoeneß spielte damit auf Olaf Thon an, der in dieser Woche im SPORT1-Interview meinte: „Karl ist für mich derjenige, der am meisten Potenzial mitbringt – nicht nur, um bei den Bayern Stammspieler zu werden, sondern auch in der Nationalmannschaft. Durch seine Spielweise kann man ihn mit Lionel Messi vergleichen.“