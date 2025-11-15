Lennart Karl bricht mit Tradition

Julius Schamburg 15.11.2025 • 19:09 Uhr Lennart Karl glänzt bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Danach verweigert der 17 Jahre alte Youngster eine Tradition.

Denn: Eigentlich hätte Karl als Debütant in der Kabine für seine Mannschaft ein Lied singen müssen, was der Shooting-Star des FC Bayern allerdings verweigerte.

Deshalb wird Karl jetzt wohl zur Kasse gebeten. Sein Teamkollege Tom Bischof, der sogar dreimal getroffen hatte, erklärte: „Lennart muss jetzt noch zahlen – ganz sicher sogar! Denn singen wollte er nicht, dafür ist er zu ängstlich. Bier muss er uns aber nicht ausgeben, das brauchen wir nicht. Aber Süßigkeiten, die nehmen wir!“

Karl historisch

Karl war am Freitagabend zum drittjüngsten Torschützen bei der deutschen U21 jemals aufgestiegen. Nur Youssoufa Moukoko (16 Jahre, neun Monate und 13 Tage) und Robert Trenner (17 Jahre, acht Monate und sieben Tage) waren bei ihren ersten Toren noch jünger. Bei Trenner war es allerdings ein Freundschaftsspiel. Karl ist 17 Jahre, acht Monate und 24 Tage alt.