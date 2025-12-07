Was steckt hinter dieser Szene?

SPORT1 07.12.2025 • 08:19 Uhr Trainer Lukas Kwasniok scheint nach dem bitteren Unentschieden gegen den FC St. Pauli emotional mitgenommen. In einer TV-Sendung klärt er auf.

Die feuchten Wangen von Lukas Kwasniok waren längst wieder getrocknet. „Nein“, stellte der Trainer des 1. FC Köln am Samstagabend im ZDF-Sportstudio nach der Frage von Moderator Sven Voss klar, kurz nach dem bitteren 1:1 (0:0) gegen den FC St. Pauli habe er sich keine Tränen der Enttäuschung weggewischt: „Ich schwitze sehr viel und sehr schnell. Das waren eher Schweißperlen, die da runtergetropft sind.“

Auch im Spielbericht der ARD-Sportschau am Abend waren die (vermeintlichen) Emotionen Kwasnioks ein Thema gewesen.

„Da wird sehr, sehr viel hineininterpretiert“, sagte Kwasniok im ZDF. Zermürbend sei das Duell dennoch gewesen: „So schlimm wie heute war es in der Vergangenheit noch nicht.“

Frust bei Top-Talent El Mala

Der Aufsteiger hatte fünf Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit den Ausgleich durch Ricky-Jade Jones kassiert - mit dem ersten und einzigen Torschuss der Gäste. „Insofern können wir schon sagen: Heute haben wir 1:1 verloren“, sagte Kwasniok. Aber ein paar Stunden später „geht’s schon wieder“.

Unmittelbar nach dem Abpfiff war der Frust deutlich größer gewesen. „Wir haben ein super Spiel gemacht. Es tut extrem weh gerade“, sagte Shootingstar Said El Mala, der mit einem Sololauf aus der eigenen Hälfte zur Führung getroffen hatte (51.). Man müsse sich „auf die Kappe schreiben, dass wir das 2:0 oder 3:0 machen müssen. Dann sieht es ganz anders aus. Es tut sehr weh, aber morgen geht es weiter.“

-----