Bleibt Upamecano? Eberl gibt Update zu Bayern-Star

Moritz Thienen 20.12.2025 • 12:45 Uhr Der FC Bayern will weiterhin mit Abwehrspieler Dayot Upamecano verlängern. Sportvorstand Max Eberl spricht über die Vertragsverlängerung und schürt Hoffnung.

Bleibt er oder geht er? Dayot Upamecano ist aktuell das große Thema beim FC Bayern. Der Vertrag des Abwehrstars läuft am Ende der laufenden Bundesliga-Saison aus. Die Bayern würden sehr gerne verlängern, doch noch hat sich der im Team von Vincent Kompany klar gesetzte Upamecano nicht entschieden, ob er seinen Vertrag verlängert.

„Wir reden, wir reden auch schon länger und sind eigentlich auf einem guten Weg im ein oder anderen Fall“, sagte Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Heidenheim am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVETICKER) zunächst zu den allgemeinen Verhandlungen mit Bayern-Spielern.

Dann äußerte Eberl sich spezifisch zu Upamecano: „Das ist eine wichtige Entscheidung, die der Spieler treffen muss und auch eine wichtige Entscheidung für uns, damit wir unsere Planungen vorantreiben können.“

Eberl über Upamecano: „Gibt viele Argumente für Bayern“

„Wir führen unsere Verhandlung und es ist ja auch öffentlich kommuniziert bei Upa, dass wir diese so schnell, wie möglich abschließen möchten“, sagte Eberl weiter, auch wenn er zeitgleich die aktuelle Berichterstattung über seinen Abwehrspieler scharf kritisierte.

Der Sportvorstand zeigte sich trotz der langen Verhandlungen weiter optimistisch: „Es ist ein großer Vertrag für Upa, ein wichtiger Zeitpunkt seiner Karriere. Es gibt viele Argumente für Bayern.“

„Es gibt beim Spieler im Kopf aber auch wahrscheinlich auch das Argument: Warum nicht mal etwas anderes probieren? Das ist das Leben im Fußball. Wir wollen und wir geben Gas. Dann schauen wir, wie schnell wir es hinbekommen“, erklärte Eberl.