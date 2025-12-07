Bundesliga heute: Dortmund - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Kovac fällt Guirassy-Entscheidung

SPORT1 07.12.2025 • 16:31 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Die Aufstellungen sind da.

Im Signal Iduna Park trifft Borussia Dortmund heute um 17:30 Uhr (im LIVETICKER) auf die formstarke TSG Hoffenheim. Seit Beginn der Saison 2020/21 holte der BVB gegen keinen Gegner so viele Punkte pro Pflichtspiel (2,4) wie gegen die Kraichgauer – aus elf Duellen resultierten acht Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage, das jüngste Aufeinandertreffen im April endete 3:2 für Dortmund.

Trainer Niko Kovac kann zudem auf eine Serie von neun ungeschlagenen Bundesliga-Heimspielen bauen (sieben Siege, zwei Remis), ligaweit länger nur der FC Bayern. Auf der Gegenseite reist Christian Ilzer mit einer hoffenheimer Mannschaft an, die mit 23 Punkten nach zwölf Partien ihre zweitbeste Bundesliga-Startbilanz überhaupt vorweist.

Dortmund - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Kovac nimmt im Vergleich zum 0:1 im DFB-Pokal gegen Leverkusen fünf Veränderungen in seiner Startaufstellung vor. Aarón Anselmino, Yan Couto, Marcel Sabitzer, Julian Brandt und Serhou Guirassy kehren in die Startelf zurück. Emre Can, Julian Ryerson, Jobe Bellingham Carney Chukwuemeka und Fábio Silva sitzen zunächst nur auf der Bank.

Ein besonderes Augenmerk dürfte auf der Startelf-Rückkehr von Guirassy liegen. Der Stürmer sorgte zuletzt für Gesprächsstoff, weil er beim 2:1 in der Bundesliga gegen Leverkusen den Handschlag seines Trainers ausschlug, nachdem er ausgewechselt worden war.

Dortmund - Hoffenheim, die offiziellen Aufstellungen:

BVB: Kobel – Anselmino, Schlotterbeck, Anton – Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Brandt – Guirassy

Hoffenheim: Baumann – Coufal, Hranác, Hajdari, Bernardo – Avdullahu – Prömel, Burger – Asllani – Lemperle, Touré

Borussia Dortmund verlor wettbewerbsübergreifend lediglich eines der letzten 20 Bundesliga-Spiele und ist seit fünf Partien unbesiegt (3 Siege, zwei Remis).

Erst 91 Minuten lag die Kovac-Elf in dieser Spielzeit überhaupt in Rückstand – Bestwert der Liga – und kassierte in den ersten 45 Minuten nur zwei Gegentore, so wenig wie kein anderes Team in Europas Top-5-Ligen. Abseits des Rasens vermeldete der Klub unter der Woche die Vertragsverlängerung mit Ersatztorhüter Alexander Meyer bis 2027, eine Personalie, die Sportdirektor Sebastian Kehl als „absolute Bereicherung“ bezeichnete.

Hoffenheims Aufschwung unter Ilzer und Auswärtsserie

Die TSG Hoffenheim reist als geteiltes bestes Auswärtsteam der Saison an (14 Punkte) und ist seit acht Bundesliga-Gastspielen ungeschlagen (vier Siege, vier Remis); ein weiteres Spiel ohne Niederlage würde den Vereinsrekord einstellen.

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker sieht „Tempo, Pressing, Mut“ als Erfolgsfaktoren der umgebauten Mannschaft, die bereits sieben Saisonsiege auf dem Konto hat – so viele wie in der gesamten Vorsaison.

In der Offensive ragt Wouter Burger heraus, der gegen Augsburg erstmals Tor und Assist in einem Bundesligaspiel lieferte und nun bei drei Treffern sowie drei Vorlagen steht; nur Fisnik Asllani war mit sieben Scorerpunkten noch direkter an Toren beteiligt.

Pressing-Daten, Schlussphasen und Adeyemi-Statistik

Beide Teams gehören laut Liga-Statistik zu den aktivsten Pressingmannschaften: Hoffenheim weist mit einem PPDA-Wert von 9,7 den niedrigsten Wert der Bundesliga auf, Dortmund folgt mit 11,6; lediglich Augsburg und Stuttgart verzeichnen noch mehr Pressingsequenzen als der BVB (161), die TSG kommt auf 165.

In den Schlussviertelstunden offenbaren sich Kontraste: Dortmund kassierte sechs seiner elf Gegentore erst nach der 75. Minute, Hoffenheim nur drei.

Offensiv liegt heute ein besonderes Augenmerk auf Karim Adeyemi: Der BVB-Stürmer traf in dieser Hinrunde bereits viermal – persönlicher Bestwert – blieb in vier Bundesliga-Einsätzen gegen Hoffenheim jedoch ohne Scorerpunkt, länger wartet er gegen kein anderes Team auf einen solchen Beitrag.

