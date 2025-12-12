Bundesliga heute: Union - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.12.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (20.30 Uhr) empfängt der 1. FC Union Berlin im Rahmen des 14. Bundesliga-Spieltags RB Leipzig.

Die Hauptstädter haben in den vergangenen vier Duellen mit Leipzig nicht gewonnen (zwei Remis, zwei Niederlagen) und wartet dabei schon ebenso lange auf einen eigenen Treffer – eine aktuell einmalige Durststrecke der Eisernen. In der vergangenen Saison trennten sich die beiden Teams zweimal torlos, dennoch blieb Union damit immerhin ungeschlagen.

Union - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hoffnung macht der Blick auf den Wochentag: Seit der 1:2-Premiere gegen Frankfurt im September 2019 sind die Köpenicker an einem Freitagabend zu Hause ungeschlagen und sammelten in neun Partien starke 23 von 27 möglichen Punkten.

RB Leipzig reist mit 29 Zählern aus 13 Spielen an die Alte Försterei – es ist die zweitbeste Ausbeute der Klubhistorie zu diesem Zeitpunkt nach der Premieren-Saison 2016/17 (33 Punkte).

Unter Trainer Ole Werner präsentiert sich das Team besonders in der Anfangsviertelstunde brandgefährlich: Sechs Treffer bedeuten Ligaspitze, ein Gegentor in diesem Abschnitt hat Leipzig in dieser Spielzeit noch nicht kassiert. Offensivspieler Christoph Baumgartner kommt nach seinem Gala-Auftritt gegen Frankfurt bereits auf elf Scorerpunkte (sechs Tore, fünf Assists) und stellte damit früh einen persönlichen Saisonrekord auf.

Unions Formtief trifft auf Leipzigs stabile Defensive bei Standards

Trainer Steffen Baumgart erlebt mit Union aktuell die zweite Serie von drei Pflichtspielniederlagen in seiner Amtszeit; vier Pleiten in Folge wären ein Novum.

Die Berliner erzielen genau die Hälfte ihrer 16 Saisontore nach ruhenden Bällen – ligaweiter Höchstwert gemeinsam mit Freiburg. Auf der Gegenseite verteidigen die Sachsen Standards so effektiv wie kein anderes Team (nur zwei Gegentore).

Während Union nach dem Seitenwechsel ligaweit die wenigsten Punkte holte, ließ Leipzig in der zweiten Halbzeit erst sechs Gegentreffer zu. Zudem foulte Union bereits 176-mal – nur Hoffenheim häufiger – und bekommt es mit Antonio Nusa’ Pendant in dieser Statistik nicht zu tun, doch dazu später mehr.

Personal- und Klubnews: Nusa verletzt, Diomande vor Afrika-Cup

RB Leipzig muss im Jahresendspurt auf Flügelspieler Antonio Nusa verzichten; eine Syndesmoseverletzung aus dem 6:0 gegen Frankfurt setzt den Norweger bis zum Jahresende außer Gefecht.

Shootingstar Yan Diomande, mit 19 Jahren und 22 Tagen jüngster Leipziger Dreierpacker seit über sechs Jahrzehnten, wurde zudem für den Afrika-Cup nominiert und könnte ab dem 21. Dezember bis zu vier Ligaeinsätze verpassen.

Abseits des Rasens verkündete der Klub eine Premiere im deutschen Profifußball: Die Schweizerin Tatjana Haenni übernimmt zum 1. Januar als erste Frau die CEO-Position eines Bundesligisten. Bei Union Berlin stehen unterdessen dieselben Stammkräfte zur Verfügung; Baumgart plant, seine Mannschaft nach zuletzt drei Niederlagen neu zu justieren, während Werner auf den positiven Saisonstart aufbauen will.

