Bundesliga: Nächste Absage für Wolfsburg

SPORT1 01.12.2025 • 18:04 Uhr Der VfL Wolfsburg sucht nach wie vor einen starken Mann im Hintergrund. Allerdings gestaltet sich dies schwierig: Es gibt den nächsten Korb.

Mann soll sich dem Bericht zufolge für einen Verbleib in Hannover entschieden haben und dort weiter an der Rückkehr in die Bundesliga arbeiten wollen. Die Niedersachsen stehen in der 2. Liga derzeit mit 27 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Nicht zuletzt deswegen rückte der 41-Jährige ins Visier der Wolfsburger.

Nach Wolfsburg-Gerüchten: Kind spricht Klartext

Mann selbst erklärte der Bild, dass es keine Gespräche gegeben habe. Der 40-Jährige ist seit 2021 in Hannover tätig und wurde im aktuellen Jahr vom Sportdirektor zum Sport-Geschäftsführer befördert. Sein Vertrag ist bis 2029 gültig, der Verbleib ist nun ein starkes Signal.

Hannovers Aufsichtsrat Martin Kind schob den aufkommenden Gerüchten aber ohnehin schnell einen Riegel vor. „Im Moment brauchen wir nicht zu verhandeln“, erklärte Kind auf eine Nachfrage von Bild und fügte hinzu: „Ich denke, da sind sich alle über Marcus Mann einig. Deswegen machen Verhandlungen keinen Sinn. Wir wollen Herrn Mann behalten.“