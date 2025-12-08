Der FC Augsburg hat jetzt den nächsten prominenten Coach im Auge

Stefan Kumberger , Stefan Schnürle 08.12.2025 • 18:47 Uhr Der FC Augsburg sucht einen Nachfolger für Sandro Wagner als Trainer. Dabei kristallisiert sich ein Favorit heraus.

Nach der Entlassung von Sandro Wagner befindet sich der FC Augsburg auf Trainersuche, da Interimstrainer Manuel Baum diesen Posten nach bisherigem Stand nur bis zur Winterpause bekleiden will.

Nach SPORT1-Informationen ist dabei Ralph Hasenhüttl der Top- und Wunschkandidat in Augsburg. FCA-Sportdirektor Benjamin Weber forciert aktuell eine Verpflichtung des 58-Jährigen.

Hasenhüttl war zuletzt Trainer beim VfL Wolfsburg, ehe sich der Klub Anfang Mai 2025 zwei Spieltage vor dem Saisonende von ihm trennte. Der Österreicher startete seine Karriere als Coach einst - wie Wagner - bei der SpVgg Unterhaching, führte nach einer Zwischenstation beim VfR Aalen den FC Ingolstadt in die Bundesliga, trainierte RB Leipzig und den FC Southampton in England.

Wagner-Nachfolge beim FC Augsburg: Auch Baum mit Chancen

Doch er ist nicht die einzige mögliche Lösung. Interimstrainer Baum hatte den FCA am Samstag zu einem überraschenden 2:0 (2:0) gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen geführt.

Da Baum beim Augsburger Publikum sehr gut ankommt, soll aber auch er Chancen auf den Trainerjob haben. Dazu müsste sich der 46-Jährige aber erst dazu bereit erklären, den Job weiter ausüben zu wollen.

Geschäftsführer Michael Ströll hatte am Sonntag im SPORT1-Doppelpass noch erklärt: „Der Plan ist für uns beide sehr, sehr eindeutig: dass er es bis Weihnachten macht. Der Plan ist unverändert und klar besprochen.“

Der Geschäftsführer führte weiter aus, dass die Verantwortlichen jetzt „in Ruhe die nächsten zwei Wochen Gespräche führen und den bestmöglichen Cheftrainer präsentieren.“ Ein Hintertürchen für Baum hält sich der Verein damit unter Umständen also weiterhin offen.