Der FC Bayern macht besondere Jahresbilanz perfekt

Der FC Bayern hat mit einem Kraftakt zum Jahresabschluss die letzten leisen Zweifel an der Herbstmeisterschaft beseitigt.

Mit einem am Ende doch deutlichen 4:0 (2:0)-Sieg beim 1. FC Heidenheim machten die Münchner zwei Spieltage vor Hinrundenende den inoffiziellen Titel zur Saisonhälfte perfekt. Mit neun Punkten Vorsprung vor Verfolger BVB geht die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit einem komfortablen Vorsprung in die Winterpause.

„In der ersten Hälfte war es wirklich eine gute Leistung von uns, zwei gute Tore. Wir haben das Spiel kontrolliert“, sagte Harry Kane bei DAZN. „Wir hatten in der zweiten Hälfte Chancen, dann hätten wir das Spiel früher beenden können. Aber insgesamt war es am Ende ein weiterer guter Sieg, eine weiße Weste und wir freuen uns auf das neue Jahr.“

FC Bayern: Besonderes Tor für Kane

Josip Stanisic (15.) und Michael Olise (32.) trafen im ersten Durchgang jeweils per Abstauber aus kurzer Distanz für die Bayern. Luis Díaz (86.) und Harry Kane (90.+2) machten kurz vor Schluss alles klar. Für Kane war es die 100. Torbeteiligung in der Bundesliga.

Damit erreichten die Bayern eine besondere Jahresbilanz: Der FCB blieb im Kalenderjahr 2025 in der Bundesliga ohne Auswärtsniederlage. Das gelang den Bayern zuvor 1986 und 2013. Mit jetzt 55 Treffern nach 15 Spieltagen haben die Überflieger auch die Saisonbestmarke von 1971/72 (102) fest im Visier.

„Wir wissen, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist. Aber wir machen die richtigen Dinge. Der Glaube ist da, der Teamgeist ist da. Das wollen wir ins neue Jahr übertragen“, sagte Kane.

Dem FC Bayern fehlen insgesamt neun Spieler in Heidenheim

Der Rekordmeister hatte vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres einige Ausfälle zu beklagen. Neben dem Langzeitverletzten Jamal Musiala fielen die angeschlagenen Joshua Kimmich, Min-Jae Kim und Manuel Neuer sowie wegen Erkrankungen auch Aleksandar Pavlovic, Sacha Boey und Tom Bischof aus. Zudem fehlten Konrad Laimer (Gelbsperre) und Nicolas Jackson (Afrika-Cup).

Auf der Bank saßen neben Serge Gnabry und Alphonso Davies sechs Nachwuchsspieler. Wenigstens standen der zuletzt gesperrte Díaz und Olise nach einer Augen-OP zur Verfügung. Auf der anderen Seite nahm auch FCH-Trainer Frank Schmidt nach dem jüngsten 1:2 bei St. Pauli fünf Wechsel in seiner Startelf vor.

FC Bayern: Premiere für Kane und zwei Bundesliga-Debüts

Trotz der Ausfälle nahmen die Bayern bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf der Ostalb den Kampf erfolgreich an. Heidenheim bekam kaum Luft und hatte schon in der Anfangsphase einige brenzlige Situationen zu überstehen, ehe Stanisic nach Eckball von Olise und Vorlage von Jonathan Tah per Kopf traf. FCH-Torwart Diant Ramaj machte dabei keine gute Figur.

Die Bayern blieben am Drücker, leisteten sich aber in der Vorwärtsbewegung nach der Führung einige Leichtsinnsfehler, die Heidenheim hin und wieder ins Spiel brachten. Doch es genügte eine kurze Münchner Tempoverschärfung - und es stand 2:0.

Neuer-Vertreter Urbig hält die Null fest

Die Zwei-Tore-Führung verschaffte den Gästen zusätzlich Ruhe. Im zweiten Durchgang suchten auch die Heidenheimer immer wieder ihre Chancen.