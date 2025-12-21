Premiere für Kane beim FC Bayern

Maximilian Lotz 21.12.2025 • 17:05 Uhr Aufgrund der zahlreichen Ausfälle beim FC Bayern wird Harry Kane in Heidenheim eine besondere Ehre zuteil.

120 Pflichtspiele hat Harry Kane bis zu diesem Sonntag für den FC Bayern bestritten, in der 121. Partie für den Rekordmeister kommt es nun zu einer Premiere.

Erstmals wird Kane die Bayern in einem Pflichtspiel als Kapitän aufs Feld führen. Das hängt auch mit den zahlreichen Ausfällen im Team von Trainer Vincent Kompany zusammen.

FC Bayern: Kapitän Neuer und Stellvertreter Kimmich fehlen

Da sowohl der etatmäßige Spielführer Manuel Neuer (Muskelfaserriss) als auch dessen Stellvertreter Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme) fehlen, trägt Kane zum Jahresabschluss in der Bundesliga im Spiel beim 1. FC Heidenheim (JETZT im LIVETICKER) die Binde am Arm.