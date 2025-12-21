Newsticker
Premiere für Kane beim FC Bayern

Premiere für Kane

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle beim FC Bayern wird Harry Kane in Heidenheim eine besondere Ehre zuteil.
Harry Kane trifft und trifft und trifft. Doch mit 32 Jahren stellt sich so langsam die Frage nach dem Ende seiner glorreichen Laufbahn. Oder etwa doch nicht?
Maximilian Lotz
120 Pflichtspiele hat Harry Kane bis zu diesem Sonntag für den FC Bayern bestritten, in der 121. Partie für den Rekordmeister kommt es nun zu einer Premiere.

Erstmals wird Kane die Bayern in einem Pflichtspiel als Kapitän aufs Feld führen. Das hängt auch mit den zahlreichen Ausfällen im Team von Trainer Vincent Kompany zusammen.

FC Bayern: Kapitän Neuer und Stellvertreter Kimmich fehlen

Da sowohl der etatmäßige Spielführer Manuel Neuer (Muskelfaserriss) als auch dessen Stellvertreter Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme) fehlen, trägt Kane zum Jahresabschluss in der Bundesliga im Spiel beim 1. FC Heidenheim (JETZT im LIVETICKER) die Binde am Arm.

Kane gehört dem Mannschaftsrat bei den Bayern an und kommt daher für diese Aufgabe in Betracht. Als Kapitän der englischen Nationalmannschaft kennt der 32-Jährige diese Rolle ebenfalls bestens.

