BVB: Fix! DFB verkündet Bellingham-Sperre

Fix! DFB verkündet Bellingham-Sperre

Borussia Dortmund verspielt in Unterzahl eine 1:0-Führung gegen den SC Freiburg. Nach der Roten Karte gegen Jobe Bellingham kritisiert Niko Kovac die entscheidende Szene und sieht deutliches Verbesserungspotenzial bei seiner Mannschaft.
Der BVB muss zweimal auf Jobe Bellingham verzichten. Somit wird der Engländer die Partien gegen Mönchengladbach und in Frankfurt verpassen.

Borussia Dortmund muss in den kommenden zwei Bundesligaspielen auf Mittelfeldspieler Jobe Bellingham verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Engländer, der beim 1:1 (1:0) beim SC Freiburg am Sonntag eine Rote Karte gesehen hatte, mit einer entsprechenden Sperre.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig, Bellingham wird die Spiele gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) und bei Eintracht Frankfurt am 9. Januar verpassen.

BVB: Kobel brachte Bellingham in die Bredouille

Der 20-jährige Bellingham hatte in Freiburg nach einem riskanten Pass des Dortmunder Torhüters Gregor Kobel seinen Gegenspieler Philipp Treu gefoult und war von Schiedsrichter Felix Zwayer des Feldes verwiesen worden.

In Unterzahl kassierte der BVB noch den Ausgleich und musste sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

