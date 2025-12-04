Dieses Problem lässt den FC Bayern kalt

SPORT1 04.12.2025 • 23:22 Uhr Der Hype um Lennart Karl ist nicht stoppen. Auch neben dem Platz macht der 17-Jährige immer mehr von sich reden. Beim FC Bayern hat man eine klare Marschroute, die durchaus überrascht.

Seit Mittwochabend ist Lennart Karl um eine Trophäe reicher: Nach der Pokalpartie der Bayern bei Union Berlin wurde er zum „Man of the Match“ gewählt.

Auch wenn die Auszeichnung für viele Beobachter überraschend kam, folgt sie einem Trend: Der Youngster ist derzeit einfach nicht zu stoppen – und der Hype um ihn ohnehin nicht.

Während Fußball-Deutschland darüber diskutiert, ob man Karl auf dem Boden der Tatsachen halten oder eher pushen sollte, hat der FC Bayern bereits einen klaren Plan. Sportlich setzt man vor allem auf die Expertise von Trainer Vincent Kompany. Hinter den Kulissen hat man sich darauf verständigt, dem Jungspund auch neben dem Platz einige Freiheiten zu geben. Sie lassen Karl quasi laufen – auch medial.

Bayern schenkt Karl volles Vertrauen

Dass man es an der Säbener Straße unterstützt, dass sich Karl regelmäßig den Fragen der Reporterinnen und Reporter stellt, wurde zuletzt mehrmals deutlich. Doch der Verein geht sogar einen Schritt weiter und schenkt ihm volles Vertrauen.

„Die Bayern sind sich dessen bewusst, dass Lennart Karl auch mal ein paar Sätze sagen wird, die ihm später unter Umständen um die Ohren fliegen und vielleicht ein bisschen kritischer gesehen werden – aber das sehen sie in München entspannt“, erklärt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Er betont zudem, dass Karl in seinen bisherigen Interviews stets eine gute Figur gemacht habe.

Karl-Vergleiche mit Messi

Zwar hatte es nach dem Spiel gegen Freiburg etwas Verwirrung gegeben, weil einige Fans Karls Aussagen zu den zahlreichen Vergleichen seiner Person mit Lionel Messi als überzogen bewerteten, doch solche Dinge sind „eingepreist“.

„Von so was lässt er sich nicht beirren. Und auch die Bayern sind sich dessen bewusst, dass es auch mal stürmischer werden kann und Karl sich vielleicht den Mund verbrennt. Aber: So what? Das halten der Verein und der Spieler aus“, sagt Kumberger.

