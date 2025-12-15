Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Kimmich lässt die Rekorde purzeln!

Kimmich lässt die Rekorde purzeln

Der FC Bayern München entgeht nur knapp der ersten Niederlage in der Bundesliga. Joshua Kimmich lässt allerdings die Rekorde purzeln.
Nach dem 2:2 gegen den Tabellenletzten hadert Vincent Kompany mit der Leistung seiner Mannschaft. Der Trainer des FC Bayern München betont, dass sein Team nicht den Unterschied gemacht hat wie sonst.
Niklas Senger
Der FC Bayern München entgeht nur knapp der ersten Niederlage in der Bundesliga. Joshua Kimmich lässt allerdings die Rekorde purzeln.

Es war eine kleine Sensation, dass der FC Bayern München am Sonntag erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison einen Punktverlust hinnehmen musste – und das ausgerechnet gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05.

Während der Rekordmeister bei seinem enttäuschenden Auftritt erst in der 87. Minute die erste Liga-Niederlage abwenden und ein 2:2-Unentschieden erreichen konnte, überzeugte Joshua Kimmich auf ganzer Linie.

FC Bayern: Kimmich mit sechs neuen Bestmarken

Laut dem Statistikportal WhoScored stellte der Bayern-Star gleich sechs neue Bestwerte für einen Spieler in einem einzigen Bundesligaspiel in dieser Saison auf.

Kein anderer Spieler konnte in diesem Jahr in nur 90 Minuten mehr Ballkontakte (185), Pässe (172), Pässe im offenen Spiel (169) oder Vorwärtspässe (133) vorweisen.

Kimmich stemmte all seine Fähigkeiten als Aktivposten dagegen, um die drohende Niederlage abzuwenden.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Kimmich froh über einen Punkt

Zudem stellte Kimmich mit 56 Ballvorträgen und 36 Vorstößen ins letzte Drittel der Mainzer weitere Bestwerte auf.

Mit Blick auf das Ergebnis reichten diese Top-Werte dennoch nicht für die drei Punkte. Am Ende sei die Mannschaft „froh, dass wir noch einen Punkt mitnehmen“, bilanzierte Kimmich bei DAZN vielsagend.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite