FC Bayern: Kimmich lässt die Rekorde purzeln!

Es war eine kleine Sensation, dass der FC Bayern München am Sonntag erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison einen Punktverlust hinnehmen musste – und das ausgerechnet gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05.
Kimmich lässt die Rekorde purzeln
Während der Rekordmeister bei seinem enttäuschenden Auftritt erst in der 87. Minute die erste Liga-Niederlage abwenden und ein 2:2-Unentschieden erreichen konnte, überzeugte Joshua Kimmich auf ganzer Linie.
FC Bayern: Kimmich mit sechs neuen Bestmarken
Laut dem Statistikportal WhoScored stellte der Bayern-Star gleich sechs neue Bestwerte für einen Spieler in einem einzigen Bundesligaspiel in dieser Saison auf.
Kein anderer Spieler konnte in diesem Jahr in nur 90 Minuten mehr Ballkontakte (185), Pässe (172), Pässe im offenen Spiel (169) oder Vorwärtspässe (133) vorweisen.
Kimmich stemmte all seine Fähigkeiten als Aktivposten dagegen, um die drohende Niederlage abzuwenden.
Kimmich froh über einen Punkt
Zudem stellte Kimmich mit 56 Ballvorträgen und 36 Vorstößen ins letzte Drittel der Mainzer weitere Bestwerte auf.
Mit Blick auf das Ergebnis reichten diese Top-Werte dennoch nicht für die drei Punkte. Am Ende sei die Mannschaft „froh, dass wir noch einen Punkt mitnehmen“, bilanzierte Kimmich bei DAZN vielsagend.