FC Bayern: Sonderurlaub für Starspieler!

Felix Kunkel 09.12.2025 • 10:55 Uhr Luis Díaz werden von Trainer Vincent Kompany mehrere freie Tage gewährt. Der Bayern-Coach begründet die ungewöhnliche Maßnahme im Jahresendspurt.

Bayern-Trainer Vincent Kompany räumt Angreifer Luis Díaz im Jahresendspurt ein paar freie Tage ein. Bedingt wird die ungewöhnliche Maßnahme des Belgiers durch die Doppelsperre des Kolumbianers in dieser Woche.

„Er wird einige Tage nicht hier sein“, erklärte Kompany am Montag nach dem Abschlusstraining für das Champions-League-Duell mit Sporting Lissabon (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER), bei dem Díaz bereits nicht mitgewirkt hatte.

Der 28 Jahre alte Flügelspieler ist für das anstehende Spiel in der Königsklasse letztmals nach seiner Roten Karte aus der Partie gegen Paris Saint-Germain gesperrt. Nach seiner fünften Gelben Karte beim 5:0 in Stuttgart muss Díaz auch beim nächsten Bundesliga-Duell am kommenden Sonntag gegen Mainz aussetzen.

Sonderurlaub für Díaz: „Das ist einfach vernünftig“

Dass er seinem Schützling nun einen Kurzurlaub genehmigte, begründete Kompany wie folgt: „Lucho hat immer alles gespielt, nicht nur für uns, sondern auch für die Nationalmannschaft. Er hat auch die längsten Reisen. Man spricht immer über mehr und mehr Spiele. Ich glaube, das ist jetzt einfach vernünftig, dass er ein paar Tage weg ist und dann mental und physisch wieder hundert Prozent zurückkommt.“

Es handle sich jedoch keineswegs um eine vorgezogene oder gar verlängerte Winterpause für den Offensivspieler, wie Kompany vor dem Sporting-Spiel betonte: „Weihnachtsgeschenke gehören zu Weihnachten“, die gebe es nicht schon davor.

Ohnehin ist Díaz‘ Abwesenheit von der Säbener Straße nicht gleichbedeutend mit einer kompletten Verschnaufpause: „Die Jungs haben immer ein Individualprogramm, die arbeiten zuhause“, schilderte Kompany. „Heutzutage ist das nicht mehr so, dass man in den Urlaub geht und einfach am Strand liegt.“

FC Bayern: Beim Jahresabschluss ist Díaz wieder dabei

Am 21. Dezember sind die Bayern zum Jahresabschluss gegen den 1. FC Heidenheim in der Liga gefordert. „Da wird er wieder dabei sein“, stellte Kompany mit Blick auf Díaz klar.