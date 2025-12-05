FC Bayern: Star kurz vor Comeback! "Er ist sehr knapp dran"

Felix Kunkel 05.12.2025 • 14:59 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany informiert über die aktuelle Verfassung von Alphonso Davies. Eine monatelange Leidenszeit neigt sich dem Ende entgegen.

„Wenn du diese Nachricht hörst, hast du kein gutes Gefühl dabei“, mit diesen Worten ordnete Bayern-Trainer Vincent Kompany Ende März den Kreuzbandriss von Alphonso Davies ein. Fast neun Monate später gab der Belgier nun ein äußerst optimistisches Update zu einem Comeback des Linksverteidigers.

„Er ist sehr knapp dran. Noch nicht für morgen, aber hoffentlich in den nächsten Wochen. Es sieht gut aus“, erklärte Kompany einen Tag vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf der Pressekonferenz.

FC Bayern: Davies-Verletzung sorgte für Ärger

Für Davies wäre die zeitnahe Rückkehr eine Erlösung nach kräftezehrenden Monaten in der Reha. Am 23. März hatte sich der Kanadier beim Länderspiel gegen die USA das rechte Kreuzband gerissen.

Dass die üble Verletzung erst bei Routine-Untersuchungen des FC Bayern und nicht bereits zuvor im Kreise der Nationalmannschaft festgestellt worden war, sorgte bei den FCB-Bossen seinerzeit für großen Unmut.

Kompany lobt Davies‘ Durchhaltevermögen

Kompany lobte den Bayern-Star nun für sein Durchhaltevermögen. „Er ist mental sehr stark“, stellte der 39-Jährige klar. Zu Beginn habe Davies jedoch „wie jeder Spieler ein bisschen Zeit gebraucht, neue Motivation zu finden“, fuhr Kompany fort.

Und weiter: „Man muss immer überlegen, wie man stärker aus der Verletzung zurückkommen kann. Das ist nicht einfach.“

Kompany ist der festen Überzeugung, dass Davies seine Rückkehr meistern wird. „Ich glaube, dass er ganz stark zurückkommt aus der Verletzung“, betonte der Coach.

Der Belgier merkte zudem an, dass Davies die Zeit in der Reha perfekt genutzt habe: „Normalerweise spielt er so oft. Aber wenn du neun Monate alleine bist im Kraftraum oder auf dem Platz, dann kannst du nochmal ganz genau an anderen Sachen arbeiten, die vielleicht genauso wichtig sind für deine Entwicklung.“

Davies-Einsatz gegen Mainz? „Das ist schon ein Bonus für uns“

Vor rund drei Wochen war Davies wieder voll ins Mannschaftstraining der Münchner eingestiegen. Wann genau er wieder im Spielgeschehen mitmischen kann, konnte Kompany noch nicht sagen.

Der Übungsleiter verriet aber: „Wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz vielleicht zum ersten Mal Einsatzminuten bekommen kann. Dann sind wir sehr froh. Das ist schon ein Bonus für uns.“

Bayerns Heimspiel gegen Mainz 05 steigt in der kommenden Woche am Sonntag (14. Dezember). „Ich hätte auch lieber heute als morgen, aber wir hatten jetzt viel Geduld, das bringt nichts, ihn ganz schnell zu pushen“, erklärte Kompany mit Blick auf ein Davies-Comeback.

Davies schon in der Champions League dabei?

Womöglich kehrt der 25-Jährige bereits am Dienstag, beim Champions-League-Duell mit Sporting Lissabon, zumindest in den Kader des deutschen Rekordmeisters zurück.