"Ich will nicht mehr": Bayern-Star gewährt tiefe Einblicke

Franziska Wendler 30.12.2025 • 14:36 Uhr Alphonso Davies ist nach langer Leidenszeit zurück beim FC Bayern. In einem Interview gewährt er emotionale Einblicke in sein Innerstes.

Nach Monaten der Rehabilitation feierte Alphonso Davies vor drei Wochen in der Champions League sein Comeback für den FC Bayern. Zwar stand er - inklusive Nachspielzeit – gegen Sporting Lissabon nur sieben Minuten auf dem Feld, für den Kanadier waren diese sieben Minuten aber eine unheimliche Freude.

261 Tage hatte er infolge eines Kreuzbandrisses pausiert, die lange Leidenszeit ist inzwischen vorbei - vergessen aber mitnichten. Im Interview mit dem Mitgliedermagazin des Rekordmeisters hat „Phonzy“ nun Einblicke in sein Seelenleben gegeben.

Im Länderspiel mit Kanada gegen die USA hatte er sich im März 2025 schwer verletzt. „Ich hörte, wie es dreimal klick machte. Mein ganzes Bein wurde taub, vom Knie bis zum Knöchel“, erinnert er sich im Gespräch mit 51 zurück.

Dennoch kehrte Davies noch einmal auf das Feld zurück. „Ich war voller Adrenalin, hatte kaum Schmerzen. Aber als ich sprinten wollte, wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Ich dachte nur: Was zur Hölle?!“

FC Bayern: Davies nach Kreuzbandriss emotional

Die Diagnose: Kreuzbandriss. Worte des Grauens für den 25-Jährigen. „Als ich die Diagnose hörte, ging die ganze Energie aus meinem Körper. Nach der OP wachte ich auf, sah mein Bein und konnte nicht glauben, was passiert ist. Dann kamen die Fragen: Werde ich wieder derselbe sein? Werde ich wieder spielen? Was ist, wenn …? Beim ersten Duschen nach der OP kamen alle Emotionen hoch. Ich bin in Tränen ausgebrochen.“

Und auch die Reha selbst hielt ihre Tiefpunkte parat. „Ich hatte Schmerzen, konnte mein Bein nicht beugen, konnte sechs, sieben Wochen lang nicht gehen. Nachts schlief ich kaum, wachte schweißgebadet auf“, verriet der Verteidiger.

Der härteste Kampf fand aber in seinem Inneren statt. „Mental war die Heilung härter als körperlich. Nicht genau zu wissen, wie lange du raus bist. Nicht spielen zu können. Jeden Tag dasselbe tun zu müssen… Irgendwann wird dein Geist müde und sagt: Ich will nicht mehr.“

Geduld als neue Stärke des Bayern-Stars

Doch Davies blieb positiv: „Ich sagte mir: Ich kann hier sitzen und mich schlecht fühlen – oder ich kann positiv bleiben und kämpfen. Und das tat ich. Ich wusste: Jammern bringt nichts.“

Acht Monate nach der „schwersten Verletzung“ seiner Karriere fühlt Davies inzwischen wieder Rasen unter den Füßen – und er hat gelernt, geduldig zu sein.

„Ich weiß jetzt, dass ich nichts für selbstverständlich nehmen kann. Wenn ich heute auf dem Rasen bin, gebe ich noch mehr als vor meiner Verletzung. Ich freue mich, den Sport zu spielen, den ich liebe. Mit Menschen, die ich mag. Draußen zu sein, zu kämpfen, zu gewinnen.“