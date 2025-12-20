Kehl wird bei BVB-Stürmer deutlich - und kündigt Transfers an!

Samuel Kucza 20.12.2025 • 20:05 Uhr Der BVB feiert zum Hinrunden-Abschluss ein 2:0 Sieg gegen Gladbach. Im Winter tut sich zudem personell noch etwas, doch Fabio Silva bleibt bei den Borussen.

Sebastian Kehl hat den Wechselgerüchten um Stürmer Fabio Silva einen Riegel vorgeschoben. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund schloss einen Blitzabgang des portugiesischen Angreifers beim 2:0-Erfolg des BVB gegen Gladbach aus.

Die Schwarz-Gelben hatten Silva im Sommer aus der Premier League von Wolverhampton geholt, dieser konnte sich bisher aber noch nicht durchsetzen - meist kommt er von der Bank.

In den letzten Wochen wurden Berichte laut, nach denen Fabio Silva einen schnellen Abgang plant und sich im Winter direkt wieder verleihen lassen will. Kehl sagte nun jedoch: „Fabio wird bleiben. Ich habe gar keine Lust, ihn abzugeben. Warum sollten wir das tun?“

BVB-Boss Kehl: „Bin schon in Gesprächen“

Laut dem 45-Jährigen sei die Entwicklung des jungen Stürmers weiterhin ein wichtiges Projekt für die Dortmunder. Auf Nachfrage zu möglichen Wechselgerüchten antwortete er: „Davon will ich nichts wissen.“

Dortmund plant also weiterhin mit Silva. Auch zum Wintertransferfenster äußerte sich Kehl. Er bestätigte, dass Dortmund durchaus auf dem Transfermarkt tätig werden könnte.