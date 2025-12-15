FC Bayern: Große Ehre für Kompany

SID 15.12.2025 • 16:38 Uhr Vincent Kompany wird in seiner Heimat eine große Ehre zuteil. Der Trainer des FC Bayern München wird mit der renommierten „Trofee Raymond Goethals“ ausgezeichnet.

Große Ehre für Coach Vincent Kompany vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Der 39-Jährige ist in seiner Heimat mit der „Trofee Raymond Goethals“ für Belgiens Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Kompany setzte sich vor Nicky Hayen, dem ehemaligen Trainer von Club Brügge, und Sébastien Pocognoli (ehemals Union Saint-Gilloise, jetzt AS Monaco) durch.

Weil er in der Bundesliga mit den Bayern gegen den FSV Mainz 05 (2:2) gefordert war, konnte Kompany nicht zur Preisverleihung reisen. Stattdessen nahm sein Vater Pierre die Ehre entgegen. „Vincent denkt nicht daran, sich auszuruhen“, sagte er.

FC Bayern: Kompany gewann auf Anhieb die Meisterschaft

Sein Sohn bedankte sich in einer Videobotschaft. Der Preis bedeute ihm „sehr viel“, sagte er, „insbesondere angesichts des Namens und der damit verbundenen Geschichte. Raymond Goethals bleibt eine Inspiration, weit über die Grenzen unseres Landes hinaus.“

Der 2004 im Alter von 83 Jahren verstorbene Goethals feierte unter anderem mit dem RSC Anderlecht, Standard Lüttich, Olympique Marseille und der belgischen Nationalmannschaft große Erfolge. In der Jury für die Preisvergabe sitzen ehemalige Trainer der Roten Teufel, frühere Gewinner der seit 2011 verliehenen Trophäe, Schiedsrichter und Mitglieder der Vergabeorganisation.