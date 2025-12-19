Nächstes Schlüsselspiel für Mainz

SID 19.12.2025 • 16:44 Uhr Nach dem Erfolg in der Conference League steht für den Fußball-Bundesligisten das Kellerduell mit St. Pauli an.

„Gestern konnten wir etwas gewinnen“, sagte der Coach im Rückblick auf das 2:0 am Donnerstag über Samsunspor in der Conference League und dem damit verbundenen erstmaligen Einzug des FSV in ein Achtelfinale eines Europacups, „jetzt können wir wieder etwas verlieren.“

Bundesliga-Schlusslicht Mainz wartet seit drei Monaten auf einen Sieg

Das Bundesliga-Schlusslicht trennen vier Punkte vom Tabellen-16. aus Hamburg. Gegen das Team von Trainer Alexander Blessin hofft Mainz im letzten Spiel des Jahres auf den ersten Bundesligasieg seit drei Monaten.

„Das Selbstvertrauen, dass sich die Jungs aufgebaut haben, müssen wir mitnehmen“, forderte Fischer. Seit der Schweizer das Traineramt von Bo Henriksen übernommen hat, sind die Rheinhessen noch ungeschlagen (ein Sieg, zwei Unentschieden).

Nebel und Kohr nach Rotsperren zurück

Übermut bei seinen Profis konnte Fischer nach dem überzeugenden Sieg im Europacup aber nicht feststellen: „Sie sind klar im Kopf“, sagte er.