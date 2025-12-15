BVB: Sammer stellt Schlotterbeck-Forderung!

Niklas Senger 15.12.2025 • 20:52 Uhr Die Zukunft von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund bleibt weiterhin offen. Matthias Sammer fordert die BVB-Bosse nun zu einer härteren Vorgehensweise auf.

Verlängert Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund oder geht der DFB-Star den nächsten Schritt in seiner Karriere? Die Verhandlungen über eine Verlängerung seines bis Sommer 2027 laufenden Vertrags ziehen sich weiter in die Länge.

Matthias Sammer, der als Berater des Managements beim BVB tätig ist, fordert nun eine klare Deadline für eine Entscheidung in der Causa Schlotterbeck.

Sammer mit Rat an BVB-Bosse: „Das würde ich nicht tun“

„Bei Nico Schlotterbeck muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wie weit man im Gespräch ist“, befand Sammer bei Sky und fuhr fort: „Dementsprechend kann es sein, dass ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen würde.“

Er selbst sei bereits in „ähnlichen Positionen, aber nie der Manager-Typ“ gewesen. Entsprechend argumentierte Sammer: „Ich habe es immer sportlich gesehen. Deswegen habe ich dem Verein auch in der Vergangenheit schon oft geantwortet: Ich weiß, dass ihr harmoniebedürftig seid und ihm noch Zeit geben wollt. Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen.“

Schlotterbeck-Kritik entfacht Gerüchte um BVB-Abschied

Die öffentliche Kritik von Schlotterbeck nach dem 2:2 gegen Bodö/Glimt in der Champions League hatte die Debatte um die Zukunft des Verteidigers zuletzt erneut entfacht.

Schlotterbeck hatte das Auftreten der Dortmunder in der Schlussphase als „richtig schlecht“ bezeichnet und speziell die eingewechselten Spieler kritisiert: „Wenn man in der 60. Minute reinkommt, erwarte ich 30 Minuten Volldampf.“