Fußballtransfers: Holt Bayer neuen Keeper?

Niklas Senger 26.01.2026 • 17:47 Uhr Jonas Omlin steht offenbar vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Bei Borussia Mönchengladbach kommt der Torhüter nicht mehr zum Einsatz.

Bayer Leverkusen steht offenbar kurz davor, den zweiten Transfer des diesjährigen Winters perfekt zu machen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Torhüter Jonas Omlin bis zum Ende der Saison von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen werden. Eine Kaufoption soll dabei nicht enthalten sein, während der abschließende Medizincheck am Montag erfolgen soll.

Mit der Verpflichtung von Omlin verschärft die Werkself den Konkurrenzkampf im Tor und reagiert auf die Bänderverletzung von Stammtorhüter Mark Flekken. Zuletzt hatte Janis Blaswich, der im Sommer von RB Leipzig verpflichtet wurde, zweimal von Beginn an zwischen den Pfosten gestanden.

Nun droht Blaswich, seinen Job an Omlin abtreten zu müssen, obwohl Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem 1:0-Sieg gegen Werder Bremen am Samstag erklärte: „Wir geben Janis totale Rückendeckung, haben Vertrauen in seine Fähigkeiten. Am Ende geht es immer um Leistung, aber wir haben Janis im Sommer geholt, weil das Vertrauen da ist, dass er auch spielen kann.“

Omlin bei Gladbach ohne Einsatz

Omlin wechselte im Januar 2023 für neun Millionen Euro vom Montpellier HSC aus Frankreich nach Gladbach, verlor dort nach zahlreichen Verletzungen aber seinen Stammplatz an Moritz Nicolas, der in dieser Saison bei allen 22 Spielen im Tor stand. Mit Youngster Tiago Pereira Cardoso und Routinier Tobias Sippel hatte der Schweizer zudem zwei weitere Konkurrenten vor der Brust.