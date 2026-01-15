Bundesliga: Bayern-Star fällt aus

Nächster Verletzter beim FC Bayern! Wie der Klub am Donnerstag mitgeteilt hat, hat sich Konrad Laimer einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.
Bayern verkündet schlechte Nachricht
Konrad Laimer verletzt sich während des Auswärtsspiels beim 1. FC Köln. Der Bayern-Star fällt vorerst aus.
Dies ergab eine medizinische Untersuchung nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Nach Vereinsangaben fällt der österreichische Außenverteidiger „vorerst“ aus.
Nächster Verteidiger fällt aus
Laimer musste die Partie am Mittwochabend vorzeitig beenden. Da Trainer Vincent Kompany aber nicht mehr wechseln konnte, beendeten die Bayern das Spiel in Unterzahl. Letztlich gewannen sie mit 3:1 (1:1).
Der Rekordmeister muss ebenfalls „vorerst“ auf Abwehrmann Josip Stanisic verzichten. Er zog sich am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zu. „Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück“, hatte Trainer Vincent Kompany gesagt: „Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen.“