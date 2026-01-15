Bundesliga: Bayern-Star fällt aus

Johannes Vehren 15.01.2026 • 14:34 Uhr Konrad Laimer verletzt sich während des Auswärtsspiels beim 1. FC Köln. Der Bayern-Star fällt vorerst aus.

Nächster Verletzter beim FC Bayern! Wie der Klub am Donnerstag mitgeteilt hat, hat sich Konrad Laimer einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Dies ergab eine medizinische Untersuchung nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Nach Vereinsangaben fällt der österreichische Außenverteidiger „vorerst“ aus.

Nächster Verteidiger fällt aus

Laimer musste die Partie am Mittwochabend vorzeitig beenden. Da Trainer Vincent Kompany aber nicht mehr wechseln konnte, beendeten die Bayern das Spiel in Unterzahl. Letztlich gewannen sie mit 3:1 (1:1).