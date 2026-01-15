Newsticker
Bundesliga: Bayern-Star fällt aus

Bayern verkündet schlechte Nachricht

Konrad Laimer verletzt sich während des Auswärtsspiels beim 1. FC Köln. Der Bayern-Star fällt vorerst aus.
Nach der Rekord-Hinrunde ist die Stimmung beim FC Bayern gut. Selbst von Vincent Kompany gibt es eher seltene Gratulationen.
Johannes Vehren
Nächster Verletzter beim FC Bayern! Wie der Klub am Donnerstag mitgeteilt hat, hat sich Konrad Laimer einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Dies ergab eine medizinische Untersuchung nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Nach Vereinsangaben fällt der österreichische Außenverteidiger „vorerst“ aus.

Nächster Verteidiger fällt aus

Laimer musste die Partie am Mittwochabend vorzeitig beenden. Da Trainer Vincent Kompany aber nicht mehr wechseln konnte, beendeten die Bayern das Spiel in Unterzahl. Letztlich gewannen sie mit 3:1 (1:1).

Der Rekordmeister muss ebenfalls „vorerst“ auf Abwehrmann Josip Stanisic verzichten. Er zog sich am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zu. „Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück“, hatte Trainer Vincent Kompany gesagt: „Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen.“

