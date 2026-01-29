Bundesliga: Dieses Ziel hat das überraschende Interview

SPORT1 29.01.2026 • 22:22 Uhr Nur wenige Stunden vor Anpfiff des Spiels der Bayern in Eindhoven sorgt Leon Goretzka mit einem Interview für Aufsehen. Was steckt dahinter?

Die Spekulationen und Berichte rund um Leon Goretzka hatten sich bereits am Dienstag überschlagen. Die Bemühungen seiner Berateragentur, das Interesse anderer Klubs, die zurückhaltende Reaktion von Bayern-Trainer Vincent Kompany – alles verlieh dem Poker um die berufliche Zukunft des Nationalspielers eine gewisse Dynamik. In der hektischen Schlussphase eines Transferfensters vermutlich „Business as usual“.

Doch dass sich Goretzka selbst noch vor dem Spiel der Bayern in Eindhoven zu Wort melden würde, kam dann doch überraschend. In der Wochenzeitung Die Zeit sprach der 30-Jährige über die Möglichkeit eines Wechsels ins Ausland und machte klar, welchen Umgang seitens des FC Bayern er sich wünsche. Der Zeitpunkt – nämlich nur wenige Stunden vor Anstoß einer Champions-League-Partie – mag überraschend und untypisch sein, folgt aber einer gewissen Logik.

Bayern wusste vom Goretzka-Interview

„Durch dieses Interview ist nochmal Dynamik reingekommen. Wichtig ist, dass es nicht am Verein vorbeilief, sondern die Bayern Bescheid wussten“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ und erklärt weiter: „Sie kannten die Inhalte. Toll fanden sie das Interview jetzt nicht komplett, aber als dramatisch empfindet man es auch nicht.“ Dass es sich um ein verschriftlichtes Gespräch handle, gebe allen Seiten eine gewisse Sicherheit, so Kumberger weiter.

Sportvorstand Max Eberl zeigte sich nach der Partie bei der PSV dementsprechend gelassen. Dass Goretzka auf den letzten Metern der Transferperiode die Öffentlichkeit sucht und damit auch seine Chancen auf einen neuen Arbeitgeber im Ausland verbessern will, gesteht ihm der Rekordmeister offenkundig zu.

Eberl: „Für mich alles fine“

Dass die Münchner Führungsriege so ruhig auf den Vorgang blickt, folgt einem klaren Plan und setzt ein Zeichen: Goretzka soll schnell ein Wechsel ermöglicht werden – vor allem, um die noch ausstehenden Gehaltszahlungen einzusparen.

