Medien: Atlético legt Angebot für Goretzka vor

SID 29.01.2026 • 11:20 Uhr Verlässt Leon Goretzka noch den FC Bayern? In Spanien wird berichtet, dass den Münchener ein Angebot von einem Top-Klub vorliegen soll.

Der Abschied von Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern rückt offenbar näher! Wie die spanische Zeitung Marca am Donnerstag berichtet, hat Atlético Madrid ein erstes offizielles Angebot für den 30-Jährigen vorgelegt.

Demnach wolle der Hauptstadtklub zwei bis drei Millionen Euro Ablöse bezahlen und sei bereit, Goretzkas Restgehalt bis zu seinem Vertragsende im Sommer zu übernehmen. Der Mittelfeldspieler habe einem Wechsel sogar schon seine Zustimmung gegeben.

Eberl dementierte am Mittwoch konkrete Anfrage

Es gebe noch keine Entscheidung. „Leon kennt die Situation, nimmt sie an. Wenn er spielt, spielt er gut. Und wenn er sich was anderes vorstellen kann, dann ist es völlig legitim. Der FC Bayern hat nie was anderes gesagt“, meinte Eberl.

Goretzka offen für Auslandswechsel

Trainer Vincent Kompany gab an, sein Fokus habe vollkommen auf dem Spiel in Eindhoven gelegen. Aber: „Ich weiß, dass ich morgen früh aufstehe und dann irgendwann ein Gespräch haben muss mit Max oder mit Christoph Freund, dass wir uns austauschen über den Kader.“

Im abschließenden Spiel der Ligaphase saß Goretzka nur auf der Bank, nachdem er sich zuvor offen für einen Wechsel gezeigt hatte. „Das ist eine Option, natürlich“, sagte er und betonte: „Ich finde es spannend, in meiner Karriere noch ins Ausland zu gehen.“