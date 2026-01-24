Frech! Leverkusen-Fans feiern Niederlage des FC Bayern

Vincent Wuttke , Niklas Trettin 24.01.2026 • 21:47 Uhr Der FC Bayern verliert gegen den FC Augsburg erstmals in der Bundesliga-Saison. Bayer Leverkusen freut das besonders.

Die erste Bundesliga-Niederlage der Saison des FC Bayern hat am Samstagnachmittag vor allem die Fans und Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen entzückt.

Während die Münchner zu Hause mit 1:2 gegen den FC Augsburg verloren und damit die Chance auf eine gesamte Spielzeit ohne Niederlage dahin ist, feierte Leverkusen ein 1:0 gegen Werder Bremen. In der Schlussphase skandierten die Fans in der BayArena: „Ungeschlagen Meister, SVB.“

FC Bayern patzt - Bayer Leverkusen behält Bundesliga-Rekord

Damit spielten sie auf die Meistersaison 2023/2024 an, in der es unter Ex-Coach Xabi Alonso keine Niederlage gab. Das bleibt Rekord und unerreicht in der Bundesliga-Geschichte. Auch Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes offenbarte durchaus ein wenig Genugtuung über den Ausrutscher der Münchner.

„Konnte man jetzt nicht so vorhersehen, aber es zeigt eben, wie außergewöhnlich es ist, eine Meisterschaft ohne Niederlage zu bestreiten“, meinte er mit einem Grinsen in der Mixed Zone nach dem eigenen Spiel: „Ich glaube, dass die Bayern das dieses Jahr im Sinn hatten - zu sagen: ‚Wir schaffen das auch.‘ Auch wenn es nicht die erste gewesen wäre. Es ist nicht so einfach, das Level immer hoch zu halten an jedem Spieltag. Weil es menschlich und natürlich ist, dass es auch mal einen Tag gibt, wo es schwerer fällt."