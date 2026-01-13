Bundesliga heute: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.01.2026 • 15:30 Uhr VfB Stuttgart empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstagabend empfängt der VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt in der MHPArena zum Hinrundenabschluss der Bundesliga (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Drei Punkte trennen die Schwaben als Tabellenfünfter vom Champions-League-Teilnehmer aus Hessen, beide Teams haben in den vergangenen fünf Ligaspielen allerdings nur je einen Sieg eingefahren. Geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck.

VfB-Coach Sebastian Hoeneß stellte vor dem Duell besonders Jamie Leweling heraus, der beim jüngsten 4:1-Erfolg in Leverkusen doppelt traf und laut Hoeneß „noch professioneller und konstanter“ agiert. Der 24-Jährige kommt saisonübergreifend auf sechs Tore und sieben Vorlagen in 25 Pflichtspielen und will seine Form heute vor heimischem Publikum untermauern.

Unterstützung erhält er von Deniz Undav, der in dieser Bundesliga-Saison in 38 Prozent der Partien für Stuttgart traf und mit acht Scorerpunkten aus den letzten sieben Ligaspielen glänzt. Beide Offensivkräfte profitierten zuletzt von Stuttgarts auffallender Elfmeterausbeute – in der Hälfte aller VfB-Ligaspiele dieser Spielzeit wurde ein Strafstoß verhängt.

Frankfurter Perspektive: Toppmöller stellt sich auf „körperliches Duell“ ein

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat den „Fight um die Europacup-Plätze“ ausgerufen und erwartet ein intensives Kräftemessen in Stuttgart. Die Hessen reisen jedoch mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Auswärtspartien an und müssen ihre Defensiv-Konstanz finden: In 81 Prozent ihrer Saisonspiele kassierte oder erzielte die Eintracht bereits vor der Pause ein Tor.

Positiv in den Blick rückt der Neuzugang Ayoube Amaimouni-Echghouyab, dessen Dribbelstärke und Dynamik den Offensivreihen zusätzliche Optionen bieten sollen. Für die nötige Stabilität in der Zentrale setzt Toppmöller weiter auf Routinier Robin Koch, der laut Coach „mehrere Stuttgarter Waffen kontrollieren“ soll.

Historie, Zahlen und zweite-Halbzeit-Tore als Indikatoren

Die jüngsten Duelle beider Traditionsklubs waren fast durchweg torreich: Alle sieben vergangenen Pflichtspiele in Stuttgart endeten mit mindestens drei Treffern, zudem fielen in acht der letzten zehn Aufeinandertreffen mehr Tore nach dem Seitenwechsel. Ebenfalls auffällig: In 88 Prozent der Frankfurter Auswärtsauftritte in dieser Saison wurde eine gerade Gesamtzahl an Toren notiert.

Gleichzeitig hat der VfB nur eines seiner letzten fünf Heimspiele gegen die SGE gewonnen, was der Hoeneß-Elf als Warnsignal dienen dürfte. Angesichts der beiderseitigen Trefferquote – in acht der letzten zehn Duelle netzten beide Teams ein – spricht auch diesmal vieles für einen offensiv geprägten Abend in der MHPArena.

Wird VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VfB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.