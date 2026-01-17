Newsticker
Causa Kuntz: Fans machen Standpunkt deutlich

HSV-Fans mit Botschaft wegen Kuntz

Die Fans des Hamburger SV wenden sich mit großen Transparenten an Stefan Kuntz - und auch an dessen mutmaßliche Opfer.
Der Hamburger SV startete mit einem Paukenschlag ins neue Jahr. Das Aus von Stefan Kuntz schlägt weiter große Wellen.
Niclas Löwendorf, Philipp Heinemann
Die Fans des Hamburger SV haben vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eine klare Botschaft in Richtung des jüngst verabschiedeten Vorstands Stefan Kuntz gesendet.

Die Anhänger des Bundesligisten rollten im Volksparkstadion zwei große Banner aus. „Ob Block oder Vorstandsflur: kein Platz für Übergriffe in unserem Verein“, hieß es dort zum einen in Großbuchstaben. Außerdem war zu lesen: „Solidarität mit allen betroffenen HSV-Mitarbeiterinnen!“

Zum Hintergrund: Der Hamburger SV hatte am 2. Januar die vorzeitige Vertragsauflösung mit seinem ehemaligen Sportvorstand bekannt gegeben. Zunächst wurden familiäre Gründe als Grund für die Trennung verkündet.

Fall Kuntz: Staatsanwaltschaft ermittelt

Am Montag teilte der Aufsichtsrat des Klubs jedoch mit, dass man sich von Kuntz getrennt habe, weil Vereinsmitarbeiterinnen dem 63-Jährigen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gemacht hatten.

Kuntz hatte die Vorwürfe als „falsch“ zurückgewiesen. Eine von seiner Seite bei der Hamburger Staatsanwaltschaft erstattete Anzeige wegen Nachstellens und unangemessener Liebesbotschaften ist mittlerweile zurückgezogen worden. Die Behörde ermittelt dennoch eigenständig weiter.

