Bundesliga: Matthäus mit Schmerzmitteln im TV-Studio

SPORT1 24.01.2026 • 15:10 Uhr Nach seinem Ski-Unfall ist TV-Experte Lothar Matthäus trotzdem im Einsatz. Dabei klärt er über seinen Gesundheitszustand auf.

TV-Experte Lothar Matthäus hat seinen Unfall im Ski-Urlaub einigermaßen glimpflich überstanden. Nun hat der deutsche Rekordnationalspieler über seinen Gesundheitszustand aufgeklärt.

„Ich habe noch ein bisschen Schmerztabletten in meinem Körper. Und das wird auch so bleiben, weil zwei Rippe angeknackst sind“, sagte Matthäus bei Sky: „Das schmerzt eigentlich mehr als die operierte Schulter. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf.“