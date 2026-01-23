Wer für Matthäus beim BVB-Spiel einspringt

Dietmar Hamann wird Lothar Matthäus am Samstagabend beim Topspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund als Experte ersetzen. Das gab Hamann am Freitagabend selbst bekannt.
Wer für Matthäus einspringt
Lothar Matthäus wird am Samstagabend beim Topspiel nicht als Experte vor Ort sein. Der Ersatz steht bereits fest.
„Ich muss den Rekordnationalspieler in Berlin vertreten - oder darf ich. Er hat sich ja an der Schulter verletzt. Er wird morgen dann im Studio sein“, sagte Hamann nach dem torlosen Remis zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV bei Sky.
Nach Skiunfall: Matthäus wird geschont
Matthäus hatte sich im Skiurlaub schwer an der Schulter verletzt und musste operiert werden. Auch seinen geplanten Einsatz als Experte in der Europa League beim Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei der AS Rom (0:1) musste er absagen. Dort sprang Felix Kroos für den Rekordnationalspieler ein.
Am Samstag wird Matthäus weiter geschont. Stattdessen nimmt er im Studio in Unterföhring Platz. Hamann wird dann beim Topspiel an der Alten Försterei vor Ort sein.