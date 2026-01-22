Matthäus meldet sich nach Operation zu Wort und macht Ankündigung

Vincent Wuttke 22.01.2026 • 20:16 Uhr Lothar Matthäus gibt ein Update nach seiner Schulteroperation. Der Rekordnationalspieler macht eine Ankündigung.

Turbulente Woche für Lothar Matthäus: Der deutsche Rekordnationalspieler hat sich vor wenigen Tagen im Skiurlaub nach einem Sturz schwer an der Schulter verletzt und wurde nun bereits operiert. Der Ex-Profi meldete sich in den Sozialen Medien zu Wort.

Der 64-Jährige postete am Donnerstagnachmittag ein Bild von sich aus dem Krankenbett. Matthäus zeigte den linken Daumen nach oben, während die rechte Schulter nach der OP verpackt war. Nach dem Eingriff konnte die Legende bereits wieder lächeln.

„Danke sehr für eure lieben Genesungswünsche”, schrieb Matthäus. Dann machte er bereits eine Ankündigung: „Ich bin bald wieder fit!“

Seinen geplanten Einsatz als Experte für RTL am Donnerstagabend in der Europa League beim Spiel zwischen dem VfB Stuttgart bei der AS Rom musste Matthäus absagen und wurde durch Felix Kroos ersetzt.

Matthäus meldet sich aus dem Krankenhaus

Kurz vor dem Ende des Skiurlaubs in Oberlech am Arlberg (Österreich) kam der 64-Jährige zu Fall. Die Szene hat durchaus drastische Folgen für Matthäus. Bayern Münchens ehemaliger Teamarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt stellte in München bei einem MRT fest, dass ein doppelter Bänderriss (leichte Schultereckgelenksprengung) in der Schulter das Ergebnis des Sturzes ist. Ein Spezialist nahm nun den Eingriff schnell vor.

Seine Rückkehr vor die Kamera hat der Experte bereits fest im Blick. Matthäus schrieb der RTL-Redaktion: „Ich wäre gerne heute bei euch in Rom. Mit Sicherheit ein großes Spiel, tolle Atmosphäre in einem mir vertrauten Stadion, an welches ich schöne Erinnerungen habe. Ansonsten Entwarnung: Die heutige OP ist gut verlaufen, ich fühle mich den Umständen entsprechend gut. Somit freue ich mich umso mehr auf den kommenden Donnerstag in Stuttgart – dann begleiten wir wieder gemeinsam den von mir sehr geschätzten VfB!”