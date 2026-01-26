Bundesliga-Reform? Bayern-Boss Eberl wird deutlich

Max Eberl hält nichts von einer System-Reform der Bundesliga! Von SPORT1 wurde der Sportvorstand des FC Bayern beim Neujahrsempfang der DFL auf dieses Thema angesprochen – und seine Antwort war mehr als deutlich.
Bundesliga-Reform? Eberl wird deutlich
„Wenn man die Bundesligaspiele sieht, dann sind sie spannend. Jedes Spiel für sich hat seine Aufs und Abs. Die Ergebnisse in der Vergangenheit sahen meist klar aus, aber jedes Spiel hatte seine Schwierigkeiten“, erklärte Eberl bezüglich der Partien der Münchener.
Reform-Diskussion wird an den FC Bayern „herangetragen“
Er fügte hinzu: „Wir sehen das nicht, die Diskussion wird an uns herangetragen, aber wir sehen den großen Konkurrenzkampf in der Bundesliga und ich bin sehr froh über die Bundesliga.“
In den zurückliegenden Monaten wurde wiederholt die Behauptung aufgestellt, die Bundesliga verliere aufgrund der Dominanz des FCB an Spannung und folglich an Attraktivität.
Tabellenführer Bayern hat nach dem 19. Spieltag acht Zähler Vorsprung auf den Zweiten, Borussia Dortmund. Erst am vergangenen Samstag verlor der Rekordmeister gegen den FC Augsburg sein erstes Bundesligaspiel in der laufenden Saison.
Dementsprechend stellte Eberl klar: „Als vor anderthalb Jahren Leverkusen Meister wurde, Stuttgart Zweiter und wir Dritter, hat keiner von einer Reformation gesprochen. Jetzt, wo wir anderthalb Jahre gute Arbeit machen, wird wieder von einer Reformation gesprochen. Die Bundesliga ist so gut, wie sie ist, sehr spannend und attraktiv.“