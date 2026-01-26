Bundesliga-Reform? Bayern-Boss Eberl wird deutlich

Johannes Vehren , Martin Quast 26.01.2026 • 23:47 Uhr Der FC Bayern enteilt seiner Konkurrenz in der Bundesliga. Angesprochen auf eine mögliche System-Reform wird Bayern-Boss Max Eberl deutlich.

Max Eberl hält nichts von einer System-Reform der Bundesliga! Von SPORT1 wurde der Sportvorstand des FC Bayern beim Neujahrsempfang der DFL auf dieses Thema angesprochen – und seine Antwort war mehr als deutlich.

„Wenn man die Bundesligaspiele sieht, dann sind sie spannend. Jedes Spiel für sich hat seine Aufs und Abs. Die Ergebnisse in der Vergangenheit sahen meist klar aus, aber jedes Spiel hatte seine Schwierigkeiten“, erklärte Eberl bezüglich der Partien der Münchener.

Reform-Diskussion wird an den FC Bayern „herangetragen“

Er fügte hinzu: „Wir sehen das nicht, die Diskussion wird an uns herangetragen, aber wir sehen den großen Konkurrenzkampf in der Bundesliga und ich bin sehr froh über die Bundesliga.“