BVB: Schlotterbeck spricht von "Deadline"

Nico Schlotterbeck gibt nach dem Sieg bei Union Berlin ein Update zur Entscheidung über seine Zukunft beim BVB.

Die Zukunft von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund ist weiter offen. Die Entscheidung des Verteidigers steht aus, einen Zeitpunkt, bis wann er diese treffen will, hat er aber schon für sich festgelegt.

„Ich habe für mich irgendwann eine Deadline gesetzt, ja. Die werde ich aber nicht sagen“, erklärte Schlotterbeck nach dem 3:0-Erfolg gegen Union Berlin, bei dem er als Torschütze erfolgreich war, bei Sky.

„Ich glaube schon, dass ich vor Sommer eine Entscheidung treffen werde, eine Grundsatzentscheidung. Ich habe es gesagt, ich fühle mich wohl, aber trotzdem ist es eine schwere Entscheidung, keine leichte“, führte der 26-Jährige weiter aus.

BVB: Schlotterbeck trifft Entscheidung mit Vater und Bruder

Immer wieder wird der Nationalspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, auch Top-Klubs wie der FC Barcelona sollen Interesse haben. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2027.

Wann Schlotterbeck seine Entscheidung endgültig trifft? „Ich bin ein Bauchmensch, und das kommt so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich werde mich irgendwann mit Papa und Keven (Bruder, d. Red.) zusammensetzen und dann werden wir zusammen eine Entscheidung treffen. Da weiß ich jetzt noch nicht ganz, wie sie ausfällt.“

Hamann fordert Schlotterbeck-Entscheidung im März

Nach Ansicht von Sky-Experte Dietmar Hamann sollte er sich nicht zu lange Zeit lassen: „Ich würde sagen: Ende März, spätestens. Vielleicht sogar zwei, drei Wochen vorher. Dann will der Verein Klarheit haben und er auch.“