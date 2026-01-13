Der Fall Woltemade wiederholt sich nicht

Christopher Mallmann 13.01.2026 • 23:28 Uhr Jamie Leweling gilt als heiß begehrt. VfB-Boss Alexander Wehrle weist auf die Unterschiede zum Fall Nick Woltemade hin.

Jamie Leweling soll in diesem Winter definitiv beim VfB Stuttgart bleiben. Das machte Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender der Schwaben, am Dienstagabend vor dem 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt neuerlich deutlich.

„Ja“, sagte der 50-Jährige auf die Frage von Sky-Moderatorin Nele Ocik, ob Leweling unverkäuflich sei - ganz egal, was die finanzstarken Player aus der Premier League bieten würden.

Der Fall unterscheide sich deutlich von der Personalie Nick Woltemade. „Jamie hat sich persönlich ganz klar geäußert, dass für ihn ein Wechsel nicht infrage kommt. Anders als bei Nick. Nick wollte unbedingt den Verein verlassen“, erklärte Wehrle.

Woltemade bekommt seinen Willen

Der 23-jährige Woltemade hatte im vergangenen Sommer auf einen Transfer gedrängt und schließlich seinen Willen bekommen. Für eine Transfersumme von bis zu 90 Millionen Euro zog es ihn zu Newcastle United. Ein ähnlicher Vorgang soll sich bei Leweling nicht wiederholen.

„Jamie hat mit uns viel vor. Wir sind in allen drei Wettbewerben gut unterwegs. Deswegen freuen wir uns auf viele gemeinsame Spiele mit Jamie Leweling. Er wird definitiv bei uns bleiben“, sagte Wehrle.

Auch wenn eine derartige Summe wie bei Woltemade geboten wird?

Leweling? „Möchten es nicht“

„Das haben wir abgeschlossen. Weil das Wesentliche ist ja: Der Spieler selber möchte gar nicht wechseln. Wir möchten es auch nicht“, erklärte Wehrle.

Leweling soll auf dem Zettel diverser Klubs aus der Premier League - darunter Bournemouth - stehen. Nach eigener Aussage kommt ein Wechsel für den 24-Jährigen aber nicht infrage.