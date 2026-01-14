Dominanz des FC Bayern - eine Katastrophe für die Liga

Tobias Holtkamp 14.01.2026 • 14:23 Uhr Der FC Bayern dominiert die Bundesliga und die Konkurrenz hisst die weiße Flagge. Eine Katastrophe, schreibt SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Für Niko Kovac ist es eine Randbemerkung - für die Bundesliga im Grunde eine Katastrophe. „Dass wir die Bayern nicht angreifen können, ich glaube, das sieht jeder“, sagte der BVB-Cheftrainer Anfang der Woche auf der Pressekonferenz, „es ist einfach so, das müssen wir hinnehmen.“ Wirklich jetzt? Müssen wir das hinnehmen??

Es ist doch irgendetwas zwischen dramatisch und ziemlich traurig, dass die Bundesliga bei den Bayern nicht mehr hinterherkommt. Und es vor allem auch gar nicht mehr will.

Obwohl, klar wollen die Dortmunds, Leipzigs und Leverkusens, aber ehrlicherweise sind sie auch mit 20 Punkten Rückstand zufrieden. Wenn denn ein Top 4-Platz für sie herausspringt. Und damit die dicke Champions League-Kohle. Jahr für Jahr ist es dasselbe.

Die Über-Bayern sind ein echtes Problem für die Bundesliga

Die Bayern sind so weit weg von allen, dass mittlerweile tatsächlich auch nur noch sie darüber entscheiden, wer Meister wird.

Nur wenn sie selbst mal versagen, was über eine lange Saison aber kaum möglich ist, dann darf mal ein anderer die Schale haben. Wie Leverkusen vor zwei Jahren. Seit 2013 war sonst immer der FC Bayern vorne, zum Teil mit riesigem Vorsprung.

Da können die Verantwortlichen sagen, was sie wollen: Die Über-Bayern sind ein echtes Problem für die Bundesliga! Denn das wichtigste Produkt einer Liga ist definitiv ein spannender Wettbewerb. Und in allererster Linie natürlich oben, also ein Rennen um die Meisterschaft.

In der Premier League ist es nicht nur aktuell spannender, sondern die letzten zehn Saisons brachten immerhin vier verschiedene Meister. Spanien hat mit Barcelona vs. Real ein Dauer-Duell, das die ganze Fußballwelt elektrisiert. In Italien kämpfen aktuell fünf Traditionsvereine um Platz eins.

BVB und Co. - wo ist der Wille der Bayern-Konkurrenten?

Und bei uns sind alle zufrieden, wenn sie „vorne dabei“ sind. Auch Kovac reicht das. „Wir wissen, wo die Bayern einkaufen und wir wissen, wo wir einkaufen“, gab er Montag zu Protokoll.

Alles richtig, die Bayern haben andere Möglichkeiten - aber die haben sie sich auch erarbeitet! Wo ist der Wille, das glaubhafte Bestreben, die Kampfansage?

Die Möglichkeiten des BVB sind herausragend, niemand verbietet ihnen, cleverer zu sein oder auch früher dran bei einem Supertalent. Haben sie doch schon gezeigt, dass sie das können.

Vielleicht also mal lieber sagen, was möglich ist, was man erreichen kann und selbst an geilen Qualitäten im Köcher hat - statt in den Vordergrund zu stellen, was die anderen, insbesondere die Bayern, alles haben und alles können.