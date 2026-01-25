Effenberg überrascht: Pleite für FC Bayern "enorm wichtig"

Samuel Kucza , Philipp Heinemann 25.01.2026 • 15:25 Uhr Effenberg erwartet nach Bayerns Pleite gegen Augsburg eine klare Reaktion - und überrascht mit seiner Sichtweise aus die „enorm wichtige Pleite“.

Jubel bei Bayer Leverkusen, Hoffnung bei Borussia Dortmund, Schadenfreude beim FC Augsburg: Die Niederlage des FC Bayern hat in der Bundesliga für Aufsehen gesorgt - und war damit auch unweigerlich Thema im SPORT1 Doppelpass.

Geht es nach Ex-Profi und TV-Experte Stefan Effenberg, war das überraschende 1:2 gegen den FCA aber kein massiver Rückschlag, sondern vielmehr ein entscheidender Motivator für die nächsten Wochen.

„Diese Niederlage war sehr, sehr wichtig für die Jungs”, sagte der einstige Bayern-Star. Das unerwartete Ergebnis werde die Sinne schärfen. Denn mit 80 Prozent werde es nicht funktionieren: „Diese Niederlage ist für die Bayern enorm wichtig gewesen. Hört sich bescheuert an, ist aber so.“

Effenberg warnt Bayern vor Leipzig

Entsprechend erwartet Effenberg eine überzeugende Reaktion der Münchner: „Die werden anders zurückkommen. Davon gehe ich jetzt mal schwer von aus“, führte er weiter aus und machte deutlich, dass er keine langfristigen Folgen für den Rekordmeister erwartet.

Für seinen Ex-Klub war es die erste Bundesliga-Niederlage nach 322 Tagen. „Ein verdienter Sieg für die Augsburger“, stellte Effenberg fest. Eine kleine Mahnung sprach er in Richtung des FCB allerdings auch noch aus.

„Ich glaube, dass ein Spiel ganz, ganz wichtig sein wird in ein paar Tagen. Das ist das Pokalspiel hier zu Hause gegen Leipzig“, sagte der SPORT1-Experte. Am 11. Februar empfängt Bayern die Leipziger zum Viertelfinale im DFB-Pokal.