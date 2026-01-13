Eintracht-Neuzugang muss verletzt raus

Julius Schamburg 13.01.2026 • 19:06 Uhr Younes Ebnoutalib verletzt sich gegen den VfB Stuttgart. Frankfurts Sturmhoffnung kann nicht mehr weiterspielen.

Bitterer Abend für Younes Ebnoutalib! Der Winter-Neuzugang von Eintracht Frankfurt musste beim Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart verletzungsbedingt ausgewechselt werden. (JETZT im LIVETICKER)

Was war passiert? Ebnoutalib ging in der 16. Minute nach einem heftigen Pressschlag mit Gegenspieler Jeff Chabot in der Nähe des Stuttgarter Sechzehners zu Boden und kam dabei hart und unglücklich auf dem Boden auf.

Eintracht Frankfurt: Ebnoutalib kann nicht weiterspielen

Der gebürtige Frankfurter probierte zwar weiterzuspielen, setzte sich aber drei Minuten später erneut auf den Boden und deutete an, dass es für ihn nicht weitergeht.

Trainer Dino Toppmöller brachte Jean-Mattéo Bahoya für Ebnoutalib in die Partie.