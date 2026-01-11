Ex-HSV-Boss Kuntz reagiert auf schwere Vorwürfe

SPORT1 11.01.2026 • 18:41 Uhr Stefan Kuntz sieht sich nach seinem Aus beim HSV mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Jetzt reagiert der 63-Jährige.

Der frühere HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz hat auf die jüngste Berichterstattung nach seinem Aus bei den Hamburgern reagiert - und sich gegen die schweren Vorwürfe gewehrt.

„Mich erreichen zahlreiche Anfragen wegen der aktuellen Berichterstattung über meine Person. Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen. Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück!“, schrieb Kuntz in einem Statement auf Instagram.

Kuntz hatte sich mit dem Hamburger SV vergangene Woche überraschend auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Diese Entscheidung folgte „aus persönlichen familiären“ Gründen des 63-Jährigen, wie der Klub in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab.

Was steckt hinter dem Kuntz-Aus?

Einem Bericht der Bild zufolge steckt jedoch ein anderer Grund hinter dem Kuntz-Aus in der Hansestadt. Wie das Medium berichtet, sollen schwere Vorwürfe von HSV-Mitarbeiterinnen den Klub dazu veranlasst haben, sich von Kuntz zu trennen.

Dabei ist auch von „sexueller Belästigung” die Rede. Ein unangemessener Vorfall sei von mehreren Personen unabhängig voneinander bestätigt worden.

„Im Sinne meiner Familie und allen mir nahestehenden Personen habe ich meine Anwälte (Kanzlei Schertz Bergmann) darum gebeten, gegen diese falschen Vorwürfe und Vorverurteilungen vorzugehen“, heißt es in Kuntz‘ Statement weiter.