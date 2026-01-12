FC Bayern: Ballack schaltet sich bei Karl nach Real-Aussage ein

Vincent Wuttke 12.01.2026 • 11:18 Uhr Lennart Karl bezeichnet Real Madrid als seinen Traumverein. Berater Michael Ballack schaltet sich in die Debatte ein.

Mit seiner Traumverein-Aussage über Real Madrid hatte Lennart Karl zuletzt für Aufsehen gesorgt. Nun hat sich sein Berater Michael Ballack in die Debatte eingeschaltet. In der Funktion als Experte bei DAZN nahm der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft seinen Schützling in Schutz.

„Bei diesen Fantreffen bekommst du natürlich auch die ein oder andere Frage mal gestellt und er ist ein junger Kerl, der geschliffen wird, im Reifeprozess ist und ganz, ganz am Anfang seiner Karriere steht”, sagte Ballack. „Wenn man dann zu seinen Träumen gefragt wird, dann glaube ich, ist das auch erlaubt, dass man die auch mal kundtun darf.“

Einige Anhänger der Münchner äußerten danach teilweise recht deutlich ihre Wut in den sozialen Medien. Der 49-jährige Ballack räumte ein, er könne verstehen, „dass es da Reaktionen gibt, vor allem von Münchner Seite. Aber ich glaube, im Kontext ist die Aussage harmlos für mich.“

Ballack sprach sich zudem dafür aus, einer solchen Aussage nicht zu viel Bedeutung beizumessen. „Wir wollen die Jungs nicht zu früh verbiegen in der Gesellschaft, wo wir eh vieles vorgeschrieben bekommen, wie wir uns äußern müssen. Wir wollen Authentizität, wir wollen Spieler, mit denen man sich identifizieren kann.“

Ballack nimmt Karl in Schutz

Zudem betonte der Fachmann, dass Karl Real Madrid aktuell gar nicht im Kopf habe und sich ohnehin riesig über die Situation in München freue. „Das ist sein absoluter Traumverein. Als wir im letzten Sommer verhandelt haben und wir gesprochen haben, wie er seine sportliche Zukunft sieht hier in München, da hat Lennart Karl gesagt: ‚Nein, das ist mein Verein, mein Traumverein, hier habe ich in der Jugend meine Entwicklungsstufen gemacht und jetzt habe ich die Möglichkeit.‘ Und er hat sich das zugetraut. Und das ist nicht nur so dahergesagt."

Ballack selbst sei in dem Alter so etwas früher nicht passiert: „Also ich bin als 17-Jähriger nie gefragt worden, weil ich noch nicht so weit war wie er.“