FC Bayern: Effenberg warnt im Goretzka-Fall

Christopher Mallmann 29.01.2026 • 18:55 Uhr Leon Goretzka liebäugelt mit einem Abgang vom FC Bayern. Stefan Effenberg sendet einen eindringlichen Rat an den Rekordmeister.

Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg hat angesichts eines drohenden Abgangs von Leon Goretzka eine eindringliche Warnung an den deutschen Rekordmeister gesandt.

„Der FC Bayern muss alarmiert sein: Leon Goretzka denkt offenbar an einen Abschied aus München. Sogar ein Wechsel noch jetzt in der Winterpause scheint nicht ausgeschlossen. Ich sage aber: Die Bayern sollten ihn jetzt auf keinen Fall abgeben“, schrieb Effenberg in seiner Kolumne für t-online.

Die Argumentation des 57-Jährigen, der auch als Experte für SPORT1 tätig ist: „Der Kader der Münchner ist schon vergleichsweise knapp bemessen, aktuell fehlen gleich mehrere Spieler verletzt, da kann man es sich eigentlich nicht leisten, einen wie Goretzka abzugeben.“

Effenberg schwärmt von Goretzka

Ein Abgang wäre für die Bayern ohnehin „ein erheblicher Verlust – sportlich, aber auch charakterlich. Denn Goretzka ist einer, der nie ausfällt, sich nie beklagt, immer einsatzbereit ist und sich ganz in den Dienst der Mannschaft stellt. Diesen Spielertyp brauchst du nicht nur in der entscheidenden Phase der Saison."

Zugleich kann Effenberg Verständnis dafür aufbringen, „dass Goretzka selbst mit nun 30 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung sucht, um eine neue Kultur, eine neue Sprache kennenzulernen. Dazu kommt: Die WM ist nur noch ein paar Monate weg, Goretzka will sich Bundestrainer Nagelsmann empfehlen, der ihn für die EM 2024 schließlich nicht nominiert hatte.“

Goretzka vor Bayern-Abschied?

Goretzka, dessen Vertrag in München Ende Juni ausläuft und der schon seit Längerem als Verkaufskandidat gilt, hatte zuletzt offen mit einem Wechsel ins Ausland geliebäugelt.

Laut Marca legte Atlético Madrid jüngst ein Angebot für den 30-Jährigen vor.