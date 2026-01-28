FC Bayern: Schneller Goretzka-Abschied? Diese Antwort gibt Freund

Vincent Wuttke 28.01.2026 • 23:13 Uhr Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern in den nächsten Tagen? Christoph Freund schildert den aktuellen Stand.

Endet die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern schon in den kommenden Tagen? Die Zukunft des zentralen Mittelfeldspielers ist weiter offen, sein Vertrag endet im Sommer.

Goretzka hatte sich am Mittwoch in der Zeit offen für einen Abschied vom FC Bayern gezeigt. Er kann sich laut eigener Aussage eine Station im Ausland vorstellen. Unter anderem Atlético Madrid soll am 30-Jährigen interessiert sein.

Vor der Champions-League-Partie bei der PSV Eindhoven (2:1) gab Christoph Freund eine klare Antwort, als er bei Sky Austria auf die Gerüchte angesprochen wurde.

Der Sportdirektor sollte beantworten, ob gegen die Niederländer schon Goretzkas Abschiedsspiel anstehe? „Nein, ich glaube nicht. Leon ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er hat schon viele Spiele für uns bestritten. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Natürlich schließt das Transferfenster am Montag. Im Fußball ist nie etwas völlig ausgeschlossen, aber im Moment ist er ein wichtiger Spieler für uns, und darüber freuen wir uns.“

Freund reagiert auf Goretzka-Gerüchte

Allerdings gehört Goretzka aktuell nicht zu den Stammspielern. Der 30-Jährige hat in der Schaltzentrale Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic vor sich. Zudem hat zuletzt auch Tom Bischof viele Pluspunkte gesammelt.

In 28 Pflichtspielen überzeugte Goretzka zudem auch nur selten vollends. Nur ein Tor und keine Vorlage stehen bisher zu Buche.

Benötigt der Nationalspieler also eine Luftveränderung?