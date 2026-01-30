Bayern-Boss verkündet Goretzkas Abschied

Niklas Trettin 30.01.2026 • 10:20 Uhr Bleibt er beim FC Bayern oder wechselt er den Verein? Die Gerüchte um Leon Goretzka sind in den vergangenen Tagen wieder hochgekocht. Nun hat Sportdirektor Christoph Freund aber Klartext gesprochen.

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, hat erklärt, dass Leon Goretzka auch in der Rückrunde für die Münchner auflaufen wird – sich die Wege danach jedoch trennen werden. „Leon fühlt sich in diesem Klub und in diesem Team sehr wohl. Er hat sich entschieden, hier zu bleiben“, sagte Freund am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV (Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

„Er spielt richtig stark, ist auf extrem hohem Level – daher ist es kein Wunder, dass es Nachfragen gab, auch konkrete“, fuhr Freund in einem langen Statement fort. Goretzka sei „ein wichtiger Teil des Teams. Er spürt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und vieles möglich ist. Da will er dabei bleiben. Er ist ein wichtiger Faktor.“

Goretzka? „Sein Weg beim FC Bayern wird vorbei sein“

In den vergangenen Tagen hätten alle Beteiligten viel miteinander gesprochen. Goretzkas Vertrag an der Säbener Straße läuft im Sommer aus. „Durch diese Dynamik in den letzten Wochen haben wir die Gespräche intensiviert und offen darüber gesprochen, wie es im Sommer für ihn weitergeht. Im Sommer wird sein Weg beim FC Bayern vorbei sein“, betonte Freund.

Goretzka spielt seit 2018 für die Bayern und hat seither 292 Pflichtspiele für den Klub absolviert. „Es werden dann acht Jahre hier gewesen sein, extrem erfolgreich, extrem stark, wie er sich als Mensch und Spieler gegeben hat“, lobte der Sportdirektor: „Er wird aber bei uns vorher kämpfen, damit wir noch gute Wochen haben werden.“

FC Bayern: Das sagt Kompany zum Goretzka-Abgang

Auch Trainer Vincent Kompany äußerte sich zu Goretzkas bevorstehendem Abgang. „Meine Beziehung zu Leon war immer gut und ehrlich. Er war immer wichtig für uns. Ich freue mich auf die Momente, die wir noch gemeinsam erleben werden“, sagte der Belgier und erinnerte sich an seine erste Begegnung mit dem deutschen Nationalspieler.

„Das erste Mal, als ich mit Leon kommuniziert habe, war, um ihm mitzuteilen, dass er sich in meinem ersten Sommer einen neuen Verein aussuchen kann. Das war ehrlich und hart“, schilderte Kompany. „Aber nach der Transferperiode haben wir wieder kommuniziert und gesagt: Du bist geblieben, dann werden wir fair und ehrlich sein. Und er hat sich wieder in die Mannschaft gespielt. Das war eine der positiven Geschichten, von denen ich letztes Jahr erzählt habe.“

Goretzka-Gerüchte nahmen Fahrt auf

Goretzkas Situation habe gezeigt, dass man immer eine Chance bekommt, wenn man darum kämpft. „Im Training hat er immer weitergemacht, und das hat auch unsere Beziehung gestärkt. Ich freue mich auf die Momente, die wir noch zusammen erleben werden. Deswegen ist seine Motivation auch so groß, beim FC Bayern weiterzumachen“, sagte Kompany.

In den vergangenen Tagen kamen immer wieder Gerüchte um Leon Goretzka auf. Atlético Madrid war intensiv um den 30-Jährigen bemüht, da der Verein eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld suchte. Der Bayern-Profi galt dabei als Wunschlösung. Am Ende entschied sich Goretzka jedoch gegen einen vorzeitigen Abschied.