FC Bayern: Goretzka-Zukunft? Das sagt Pavlovic

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 20.01.2026 • 17:59 Uhr Aleksandar Pavlovic spricht über die Zukunft von Leon Goretzka. Dessen Vertrag läuft im Sommer 2026 aus.

Hinter der Zukunft von Leon Goretzka steht weiter ein großes Fragezeichen. Bekommt der 30-Jährige beim FC Bayern einen neuen Vertrag - oder geht er zum Saisonende? Nun hat sich Teamkollege Aleksandar Pavlovic zu der Thematik geäußert.

„Als ich hier hochgekommen bin, war Leon eine Stütze für mich, er hat mich direkt gut aufgenommen. Ich hatte immer gute Gespräche mit ihm und er hat mir viele Tipps gegeben. Dafür bin ich ihm auch dankbar“, sagte Pavlovic am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Union Saint-Gilloise (Mittwoch, 21.00 Uhr).

Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus. Bislang gab sich der FC Bayern zögerlich, was eine mögliche Verlängerung angeht. „Er ist ein super Fußballer, ein super Mensch. Alles andere entscheidet der Verein und er selber, dazu kann ich nicht viel sagen“, erklärte Pavlovic.

Eberl verweist auf Sané

Sportvorstand Max Eberl kündigte zuletzt an, bei Verlängerungen an „gewissen Punkten“ über Einsparungen zu reden: „Das hängt auch vom Alter, dem Kader und einer veränderten Gehaltsstruktur ab. Das können die Spieler annehmen oder wie im Fall Leroy Sané auch mal nicht annehmen. Dann geht man sauber auseinander.“