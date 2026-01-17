FC Bayern: Grobes Foul an Goretzka - War das nicht Rot?

Julius Schamburg 17.01.2026 • 19:54 Uhr Leon Goretzka wird gegen RB Leipzig hart gefoult. Der Star des FC Bayern muss schließlich ausgewechselt werden. Hätte es auch eine Rote Karte geben müssen?

Leon Goretzka diskutierte auch nach dem Halbzeitpfiff beim Bundesliga-Kracher FC Bayern vs. RB Leipzig (Endstand: 5:1) noch lange mit dem Schiedsrichtergespann und zeigte seinen lädierten Knöchel. Denn: Er war der Meinung, dass er in der 29. Minute rotwürdig gefoult worden sei.

Was war passiert? Leipzigs Nicolas Seiwald hatte Goretzka bei einem Zweikampf im Mittelfeld mit offener Sohle am Knöchel getroffen.

Nach Foul an Goretzka: Nur Gelb für Seiwald

Seiwald hatte Glück und kam mit der Gelben Karte davon. Der VAR intervenierte nicht und so blieb es bei der Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann.

„Ich bin von vornherein bei Gelb geblieben. Das ist natürlich ein harter Eingriff. Wir sehen eine lange Leine von Schiedsrichter Stegemann in diesem Spiel und dementsprechend habe ich gar nicht über Rot nachgedacht“, sagte Tabea Kemme in der Halbzeitpause bei Sky.

Lothar Matthäus bewertete die Szene ähnlich: „Es war ein harter Tritt. Aber der Schiri hat eine lange Leine gelassen”, meinte der Rekordnationalspieler, merkte aber auch an: „Für solche Fouls hat es in der Bundesliga auch das ein oder andere Mal Rot gegeben.“

FC Bayern: Kimmich kommt für Goretzka

Goretzka hingegen schrie laut auf, ging zu Boden und musste einige Minuten behandelt werden. Während er am Seitenrand saß, schimpfte der Nationalspieler weiter über das Foul.

Der Bayern-Star konnte zunächst weiterspielen, kehrte nach der Halbzeitpause jedoch nicht mehr auf den Rasen zurück.