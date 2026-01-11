FC Bayern: Juwel feiert Bundesliga-Debüt

Christopher Mallmann 11.01.2026 • 23:35 Uhr Bayern-Youngster Felipe Chávez wird gegen Wolfsburg eingewechselt und feiert damit sein Debüt in der Bundesliga.

Bayern-Juwel Felipe Chávez hat beim Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg (8:1) sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

Der 18 Jahre alte Deutsch-Peruaner wurde Ende der zweiten Hälfte für Michael Olise eingewechselt (83.) und sammelte damit seine ersten Minuten in der höchsten deutschen Spielklasse.

Chávez spielt seit 2019 in der Bayern-Jugend, seit Januar 2025 ist er für die zweite Mannschaft aktiv.

In der Regionalliga Bayern kam der zentrale Mittelfeldspieler 19-mal zum Einsatz (vier Tore und zwei Vorlagen).

FC Bayern: Chávez begeistert Presse in Peru

Chávez machte jüngst von sich reden, als er beim Testspielsieg gegen RB Salzburg (5:0) sowohl ein Tor als auch eine Vorlage beisteuerte und anschließend frenetisch von der peruanischen Presse gefeiert wurde.