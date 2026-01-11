FC Bayern: Juwel feiert Bundesliga-Debüt

Bayern-Juwel Felipe Chávez hat beim Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg (8:1) sein Bundesliga-Debüt gefeiert.
Bayern-Youngster Felipe Chávez wird gegen Wolfsburg eingewechselt und feiert damit sein Debüt in der Bundesliga.
Der 18 Jahre alte Deutsch-Peruaner wurde Ende der zweiten Hälfte für Michael Olise eingewechselt (83.) und sammelte damit seine ersten Minuten in der höchsten deutschen Spielklasse.
Chávez spielt seit 2019 in der Bayern-Jugend, seit Januar 2025 ist er für die zweite Mannschaft aktiv.
In der Regionalliga Bayern kam der zentrale Mittelfeldspieler 19-mal zum Einsatz (vier Tore und zwei Vorlagen).
FC Bayern: Chávez begeistert Presse in Peru
Chávez machte jüngst von sich reden, als er beim Testspielsieg gegen RB Salzburg (5:0) sowohl ein Tor als auch eine Vorlage beisteuerte und anschließend frenetisch von der peruanischen Presse gefeiert wurde.
Der Teenager, der in München einen Vertrag bis 2027 hat, ist der Sohn eines peruanischen Vaters und einer deutschen Mutter.