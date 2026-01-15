FC Bayern: Karl-Geste? Kompany sorgt für Lacher

Niklas Senger 15.01.2026 • 09:49 Uhr Lennart Karl überrascht nach seinem Treffer gegen den 1. FC Köln mit einer kuriosen Geste in Richtung der Bank des FC Bayern. Trainer Vincent Kompany äußert nach dem Abpfiff eine besondere Vermutung.

Lennart Karl sorgt beim FC Bayern München für die Entscheidung und stellt mit 17 Jahren wieder einmal seine Qualitäten unter Beweis. Nach seinem Treffer zum 3:1-Endstand gegen den 1. FC Köln jubelt der Youngster jedoch auf kuriose Art und Weise und entlockt Trainer Vincent Kompany nach der Partie einen passenden Scherz.

Nachdem Karl zunächst eine beruhigende Geste in Richtung der Fans zeigte, blickte das FCB-Juwel anschließend grinsend in Richtung der Münchner Bank und tippte sich mit dem Finger auf das Handgelenk.

Kompany: „Die müssen noch eine Uhr kaufen“

Ob er damit auf seine späte Einwechslung in der 67. Minute oder etwas gänzlich anderes anspielen wollte, bleibt offen. Kompany äußerte im Interview bei DAZN allerdings eine kuriose Vermutung.

„Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen. Er hat viele Kumpels auf der Bank. Das sind alles junge Spieler auf der Bank“, erklärte der Belgier zunächst, ehe Moderatorin Laura Wontorra anmerkte: „Für mich bedeutet das, ich brauche nur ganz wenig Zeit, um Tore zu schießen.“

Eine Vermutung, die Kompany scherzend konterte. „Ich glaube, er hat vielleicht mit seinen Kumpels geredet. Das sind alles junge Burschen, die haben vielleicht noch keine Uhr und müssen noch eine kaufen, keine Ahnung“, meinte der Trainer mit einem Lachen.

Matthäus fordert WM-Nominierung für Karl

Über die Geste von Karl hinaus ragt nach dem Abpfiff aber ein abermals überzeugender Auftritt seiner Debütsaison als Profi. In 15 Bundesligaspielen kommt der Junioren-Nationalspieler nun auf vier Tore und zwei Vorlagen.