Kurzfristiger Ausfall beim FC Bayern

Christopher Mallmann 11.01.2026 • 17:22 Uhr Minjae Kim fehlt im Kader des FC Bayern gegen Wolfsburg. Vincent Kompany nennt den Grund.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat über das Fehlen von Verteidiger Minjae Kim aufgeklärt. Der 29-Jährige steht beim Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg nicht im Kader des deutschen Rekordmeisters.

„Er hat in der letzten Minute im Training was gespürt. Nichts Schlimmes. Wir spielen fast alle drei Tage. Wir können keinen Spieler zu lange verlieren“, sagte Kompany am Sonntag bei DAZN.

Dass Kim heute nicht an Bord sei, „heißt nicht, dass er gegen Köln nicht dabei ist. Er hat was gespürt, deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.“

Gerüchte um Kim

Gegen Wolfsburg laufen Jonathan Tah und Dayot Upamecano in der Innenverteidigung auf. Auf der Bank ist zudem Hiroki Ito zu finden.